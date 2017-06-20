В Петербурге задержан подозреваемый в нападении на бойца Росгвардии

В Санкт-Петербурге сотрудники Центра по противодействию экстремизму задержали подозреваемого в нападении на сотрудника Росгвардии во время несогласованной акции против коррупции 12 июня на Марсовом поле. Об этом сообщает издание "Фонтанка". Задержание подтвердили в управлении Следственного комитета по Петербургу, отказавшись от комментариев.

По версии следствия, 32-летний участник митинга ударил бойца ОМОНа в бронежилете кулаком в спину и причинил ему физическую боль. Мужчина задержан на двое суток.

16 июня заместитель командующего Росгвардии Сергей Меликовна брифинге в Москве заявил, что сотруднику ОМОНа был нанесён удар ножом в спину, но "средства защиты позволили ему остаться невредимым". Однако источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что на самом деле удар был нанесен кулаком, ножа у нападавшего не было. Официальных данных о возбуждении уголовного дела пока не поступало.

12 июня в десятках городов России прошли антикоррупционные акции протеста. Были задержаны около полутора тысяч человек. Активное участие в разгоне демонстрантов принимали сотрудники Росгвардии. В Москве суд отправил под домашний арест 17-летнего школьника Михаила Галяшкина по обвинению в нападении на полицейского. Подобное производство открыли и в Петербурге — там 17-летний Дмитрий Мякшин был задержан и затем отпущен под подписку о невыезде. В правоохранительных органах считают, что подросток ударил полицейского кулаком в лицо и выбил зуб.