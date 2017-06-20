В Москве у здания ФСБ проходят пикеты в поддержку математика Богатова

В Москве напротив входа в здание Федеральной службы безопасности на Лубянке проходят одиночные пикеты в поддержку математика Дмитрия Богатова, арестованного по обвинению в призывах к терроризму. Об этом в твиттере сообщил активист Денис Стяжкин.

По его словам, после начала акции полицейские задержали активистку Милену Хуторянскую. Позже ее отпустили, уточнив цель проведения пикета.

19 июня в Московском государственном университете прошел сбор подписей под обращением к президенту России Владимиру Путину и ректору МГУ Виктору Садовничему с просьбой вмешаться в расследование дела Богатова. Было собрано более 400 подписей. Также во многих странах мира проходит флешмоб под хештегом #freeBogatov, в котором принимают участие аспиранты и представители IT-сообщества.

25-летний Дмитрий Богатов, преподаватель Московской финансово-юридической академии, был задержан 6 апреля. По версии следствия, он под вымышленным именем призывал в социальных сетях к насилию во время акции 2 апреля.

По мнению соратников Богатова, сообщения с его IP-адреса мог написать любой пользователь анонимной сети Tor. Правозащитный центр "Мемориал" признал Богатова политическим заключенным. Ранее с призывом освободить Богатова выступил бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден.

