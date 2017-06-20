Акция солидарности с Дмитрием Богатовым: день второй

В поддержку выпускника Московского государственного университета, преподавателя Московской финансово-юридической академии Дмитрия Богатова, арестованного по обвинению в призывах к насилию во время оппозиционной акции 2 апреля, собрано более 400 подписей студентов, аспирантов и преподавателей МГУ. Об этом Радио Свобода рассказала одна из организаторов международной акции солидарности с Богатовым Александра Запольская.

Богатов был задержан 6 апреля. В материалах дела фигурирует ролик, якобы содержащий сцены массовых беспорядков. По мнению соратников Богатова, сообщения с его IP-адреса мог написать любой пользователь анонимной сети Tor.

Правозащитный центр "Мемориал" признал Богатова политическим заключенным. Ранее с призывом освободить Богатова выступил бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден.

19 июня сбор подписей в поддержку МГУ пыталась сорвать полиция, которую вызвала охрана университета. После вмешательства участкового полицейского МГУ сторонникам математика разрешили продолжить акцию.

"Многие люди подходили, общались с нами, со сборщиками подписей, и было понятно, что они не просто слышали что-то такое, а знают даже детали. Абсурдность этого дела не укладывается у людей в голове, они только уточняют: "Неужели это действительно так? Неужели так может быть, что человек невиновен, и только из-за IP-адреса он три месяца находится в неволе?" Если, не дай бог, Диму за лето не выпустят, то осенью, когда учебная жизнь в МГУ возобновиться с полной силой, информированность и возмущение этим делом будут только расти", - говорит Александра Запольская.

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Вместе со сбором подписей в рамках международной акции солидарности с Богатовым в интернете организован флешмоб: его участники фотографируются с плакатом с хештегом #freeBogatov.

По словам Александры Запольской, собранные подписи под петицией с требованием освободить Богатова будут переданы ректору МГУ Виктору Садовничему и президенту России Владимиру Путину, возглавляющему попечительский Совет университета.