Напавший на полицейских в Париже поддерживал группировку "ИГ"

Во Франции Адам Дзазири, направивший свою машину на полицейский микроавтобус на Елисейских полях в Париже и погибший, успел подтвердить свою преданность группировке "Исламское государство" - "ИГ" (запрещена в РФ).

Как сообщает источник, близкий к расследованию, в заранее переданном одному из родственников письме Дзазири выражает полную поддержку "ИГ".

Имя нападавшего стало известно ранее во вторник. Следствие также установило, что он имел разрешение на ношение оружия, получив его ещё до того, как попал в поле зрения спецслужб по подозрению в связях с радикальными исламистами. При обыске в квартире Дзазири был обнаружен склад оружия. Задержаны его отец, брат, ещё одна родственница и бывшая жена.

19 июня на Елисейских полях автомобиль, за рулём которого был Дзазири, протаранил полицейский микроавтобус. Виновник столкновения погиб. Пострадавших не было. В автомобиле находился автомат, пистолеты и бутылки с бензином.

