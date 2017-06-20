Ассоциация театральных критиков выступила в поддержку Малобродского

Ассоциация театральных критиков России обратилась в Пресненский районный суд Москвы с просьбой не арестовывать бывшего директора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского, который был задержан по делу "Седьмой студии". Об этом сообщает "Медуза".

Авторы обращения написали, что знают Малобродского "как честного и талантливого театрального продюсера". Театральные критики заверили, что он не будет "препятствовать производству по уголовному делу". Вопрос об избрании меры пресечения Малобродскому будет рассмотрен 21 июня.

Малобродский был задержан 19 июня в рамках дела о хищении бюджетных средств, выделенных "Седьмой студии", основанной художественным руководителем "Гоголь-центра", режиссером Кириллом Серебренниковым. По данным следствия, Малобродский ранее занимал пост главного продюсера "Седьмой студии". В чем именно он обвиняется, Следственный комитет пока не уточнил.

По делу о хищениях в "Седьмой студии" ранее задержали бывших гендиректора и главного бухгалтера организации Юрия Итина и Нину Масляеву. По версии следствия, в 2011–2014 годах они похитили около 200 миллионов рублей, которые были выделены на "развитие и популяризацию искусства".

23 мая по делу о хищениях в "Седьмой студии" прошли обыски в московском театре "Гоголь-центр" и в квартире его основателя, Кирилла Серебренникова. Режиссера, в защиту которого выступили многие театральные и общественные деятели, допросили в качестве свидетеля.

