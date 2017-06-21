Сторонники Навального пожаловались в СК на Роскомнадзор и Минкомсвязи

Сторонники Алексея Навального Александр Литреев, Владислав Здольников и Александр Брусенцев обратились в Следственный комитет с заявлением о том, что Роскомнадзор и Минкомсвязи намеренно скрывали информацию об уязимости системы блокировки сайтов. Об этом сообщает газета "Ведомости". Первых двух Роскомнадзор подозревает в организации ложных блокировок.

Авторы обращения заявляют, что в Роскомнадзоре и Минкомсвязи знали о проблеме с ошибочными блокировками ещё с февраля 2017 года, но не приняли мер, чтобы обезопасить систему. В качестве подтверждения Литреев приводит письменный ответ Минкомсвязи на февральский запрос одного небольшого интернет-провайдера.

Кроме того, по мнению активистов, чиновники хотели избежать ответственности за уязвимость и не информировали о ней владельцев сайтов. Роскомнадзор также обратился в МВД с просьбой проверить Литреева и Здольникова только ради уклонения от ответственности и не предоставил никаких доказательств, отмечают они. Чиновники должны быть привлечены к ответственности по трем статьям: халатность, злоупотребление служебными полномочиями и заведомо ложный донос, считают авторы заявления.

В Минкомсвязи и в Следственном комитет отказались от комментариев по этому вопросу. Представитель Роскомнадзора также не стал обсуждать жалобу.

Здольников – IT-консультант ФБК, Литреев – основатель Студии Александра Литреева, которая занимается разработкой сайтов и мобильных приложений. Он также создал приложение "Красная кнопка", которое сообщает юристам о задержании их клиентов во время акций протеста. Литреев и Здольников – авторы популярных каналов о кибербезопасности в Telegram. Оба писали об уязвимости государственной системы блокировок, отмечает газета. 15 июня Здольников и Брусенцев уехали в Киев, опасаясь преследований на родине. По данным пограничной службы Украины, они намерены просить о политическом убежище.