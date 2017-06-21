Гуттериш критикует намерение Трампа урезать взносы США в ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил администрацию президента Дональда Трампа, что если она будет принебрегать своими международными обязательствами, место в мире, принадлежащее ныне США, займут другие государства. "И от этого проиграет и Америка, и весь остальной мир", - сказал Гутерриш на своей первой пресс-конференции со времени вступления в должность более чем полгода назад.

Предлагаемые США сокращения взносов в бюджет ООН будут катастрофическими и создадут неразрешимые управленческие проблемы, отметил Гутерриш. Тем не менее, по его словам, он не боится высказываться против политики президента Трампа. Генсек ООН подверг резкой критике Белый дом за выход из Парижского соглашения по климату и поблагодарил представителей деловых кругов и общественности США за поддержку усилий по уменьшению выбросов в атмосферу парниковых газов.

Гутерреш также призвал администрацию Трампа не захлопывать двери Америки перед беженцами из стран третьего мира. Проект бюджета, внесенный Трампом, предусматривает 25-процентное сокращение ассигнований на мероприятия по приему беженцев.

Генеральный секретарь ООН сообщил, что намерен в ближайшее время приехать в Вашингтон, чтобы лично просить Конгресс не урезать американские взносы в бюджет международной организации.