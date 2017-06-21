Дело лидера "Шалтая-Болтая" Аникеева направлено в Мосгорсуд

Генпрокуратура России направила в Мосгорсуд дело в отношении лидера группы российских хакеров "Шалтай-Болтай" Владимира Аникеева (интернет-псевдоним Льюис). Он обвиняется в неправомерном получении компьютерной информации в корыстных целях.

По версии следствия, в 2013-2016 годах Аникеев совместно с другими лицами, дело которых выделено в отдельное производство, проник в охраняемую законом базу информации, принадлежащей ряду граждан России, и скопировал её для последующей продажи через интернет.

Адвокат Аникеева Руслан Коблев ранее сообщил о достижении досудебного соглашения. Максимальный срок, который грозит его подзащитному, - два с половиной года лишения свободы - то есть половина от максимального по данной статье. По словам адвоката гражданских исков по данном делу пока нет.

12 июня сообщалось, что ФСБ засекретила значительную часть материалов дела и суд будет проходить в закрытом от прессы режиме.

Аникеев был арестован осенью 2016 года. Чуть позднее были арестованы ещё два члена группы - Константин Тепляков и Александр Филинов.

Группа хакеров "Шалтай-Болтай", или "Анонимный интернационал", специализировалась на перехвате переписки и взломе аккаунтов высокопоставленных чиновников, крупных фирм и СМИ - для продажи в интернете. Среди возможных потерпевших назывались пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова и заместитель начальника управления внутренней политики администрации президента Тимур Прокопенко. Однако они заявили об отсутствии ущерба от действий хакеров.

