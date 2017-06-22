"Узника Болотной" Панфилова оставили на принудительном лечении

Московский городской суд признал законным приговор фигуранту "Болотного дела" Максиму Панфилову. Его оставят на принудительном лечении в психиатрической больнице закрытого типа.

Адвокат Панфилова Сергей Панченко заявил, что обжалует решение в Европейском суде по правам человека. Панченко также будет добиваться сокращения срока содержания своего подзащитного в больнице, поскольку он "не является опасным для окружающих".

В марте суд признал Панфилова виновным в применении насилия к представителю власти на Болотной площади в мае 2012 года. В приговоре говорится, что Панфилов сорвал шлем с сотрудника ОМОНа и "причинил ему физическую боль".

Сам Панфилов утверждал, что не участвовал в массовых беспорядках. Специалисты института имени Сербского признали его невменяемым – он страдает синдромом Туретта. Защита настаивала на амбулаторном лечении Панфилова по месту жительства. Правозащитный центр "Мемориал" признал его политзаключенным.