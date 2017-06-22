Во Франции на атлантический пляж вынесло две тонны кокаина

Во Франции на пляж коммуны Мимизан на Атлантическом океане вынесло почти две тонны кокаина. В рамках расследования задержаны 11 человек, в том числе семеро граждан Греции.

По сообщению французских СМИ, контрабандисты, перевозившие наркотики на двух моторных лодках, потерпели бедствие вблизи пляжа Мимизан. В результате десятки тюков с кокакином оказались в воде, а потом были выброшены прибоем на берег. Всего было найдено 18 тюков весом в 100 килограммов каждый. Полиция пытается установить маршрут контрабандистов и кому предназначался груз.

За последние годы на пляжи европейских стран стихия неоднократно выбрасывала контрабандные грузы наркотиков. Например, в феврале на пляжи Норфолка в Великобритании море вынесло сумки с наркотиками на сумму в 60 миллионов долларов, пишет Newsru.com