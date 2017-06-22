В Москве задержали главу штаба Навального Леонида Волкова

В Москве полиция задержала оппозиционера Леонида Волкова – главу избирательного штаба Алексея Навального.

Волкова обвиняют в организации несогласованного митинга на Тверской улице 12 июня. Он написал у себя в Твиттере, что явился в отделение полиции по повестке. По словам задержанного, его повезут в Симоновский суд Москвы.

Накануне стало известно, что Волкова вызвали на допрос по делу о нарушении порядка организации и проведения общественного мероприятия. Полицейские пришли вручать повестку прямо во время прямого эфира программы "Навальный LIVE" в YouTube.

11 июня Навальный и его соратники призвали перенести с проспекта Академика Сахарова на Тверскую улице согласованную мирную акцию 12 июня – из-за отсутствия звуковой техники. Во время "прогулки" оппозиции по Тверской были задержаны более 900 человек. Сам Навальный был арестован на 25 суток.