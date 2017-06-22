Суд в Крыму продлил до октября арест Ахтему Чийгозу

Верховный суд аннексированного Крыма продлил до 8 октября арест Ахтему Чийгозу – лидеру запрещенного российскими властями Меджлиса крымско-татарского народа. Об этом сообщил в Твиттере адвокат подсудимого Николай Полозов.
В минувший вторник стало известно, что Чийгозу позволили встретиться с тяжелобольной матерью. Его вывозили из следственного изолятора Симферополя в Бахчисарай во время перерыва в судебном заседании.
Российские власти обвиняют Ахтема Чийгоза в организации массовых беспорядков в Симферополе в феврале 2014 года. Сам глава Меджлиса вину не признает. Правозащитный центр "Мемориал" признал его политзаключенным.
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