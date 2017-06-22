Навальный под вопросом

Глава предвыборного штаба Алексея Навального Леонид Волков рассказал в "Фейсбуке" о таинственных фокус-группах в Москве и Санкт-Петербурге, на которых сторонников Алексея Навального расспрашивают об отношении к оппозиционному политику и его взглядам. Участникам одной из таких групп предложили описать возможную реакцию на сообщения о том, что "Навальный попал в ДТП", "получил черепно-мозговую травму во время драки" или "стал фигурантом уголовного дела о госизмене". Радио Свобода поговорило с участником одной из подобных фокус-групп.

После митингов сторонников Алексея Навального 26 марта журналисты и эксперты бросились выяснять – кто они, молодые люди, впервые вышедшие на протестную акцию и обратившие тем самым внимание на целое поколение россиян, родившееся и выросшее во время правления Владимира Путина? Теперь, вполне вероятно, этим вопросом всерьез озаботились и власти: сразу из нескольких российских регионов пришли сообщения о фокус-группах и телефонных опросах, которые проводят желающие остаться неизвестными заказчики среди молодых сторонников Алексея Навального. В подобной практике нет ничего необычного – даже администрации президента России (именно она чаще всего называется вероятным заказчиком таких опросов) нужно каким-то образом получать информацию о том, с каким протестным контингентом ей приходится иметь дело. Возмущение Волкова вызвал не сам факт организации подобных фокус-групп, а отдельные вопросы, которые на них задаются.

Леонид Волков:

"Фокус-группы проводили политконсультанты из Москвы, которые свою структуру не обозначали. Группы включали в себя до 10 человек, конкурс среди участников был примерно 4 человека на место. В Петербурге глубинное интервью прошло около 100 сторонников или потенциальных сторонников Навального. Суть исследования состояла в том, что у сторонников и потенциальных сторонников Навального выяснялись наиболее чувствительные вопросы, по которым они готовы в будущем увеличить (снизить) политическую активность. При каких условиях они готовы поддерживать Навального, участвовать в несанкционированных митингах, что необходимо делать власти, чтобы снизить недовольство сторонников Навального.

Особое внимание уделялось реакции сторонников Навального на различные варианты его устранения от участия в выборах

Особое внимание уделялось реакции сторонников Навального на различные варианты его устранения от участия в выборах, будь то ДТП, черепно-мозговая травма во время драки, уголовное (административное) дело за спровоцированную драку, уголовное дело за якобы растрату денег избирательного штаба или ФБК, уголовное дело за госизмену и так далее. Предлагались варианты, когда подобное сообщение в СМИ бы сделали сторонники Навального, официальные или близкие к ним структуры США. Также оценивалась реакция сторонников Навального на предложение Навальному занять пост премьер-министра РФ".

Источник этой информации предпочел не раскрывать свои имя и фамилию, сообщив лишь адрес, по которому проходили фокус-группы – 3-я линия Васильевского острова. Именно здесь, по словам Леонида Волкова, 15 июня Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) проводил фокус-группу перед "Прямой линией Владимира Путина". Представительница ВЦИОМа в комментариях к записи Леонида Волкова отвергла причастность компании к проведению фокус-групп о Навальном. Радио Свобода не удалось найти других участников этой фокус-группы.

Вскоре оказалось, что фокус группы среди сторонников и потенциальных сторонников Навального, в том числе несовершеннолетних, проходят по всей России. В социальной сети "ВКонтакте" есть объявление о наборе участников для фокус-группы в Челябинске, которая должна была состояться 21 июня. Представляющие интересы заказчика рекрутеры искали для участия в этой фокус-группе "политически активных и начитанных 17-летних девушек". За участие в двухчасовой фокус-группе платили по 800 рублей.

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Как и в Санкт-Петербурге, организаторы этой фокус группы не раскрывают заказчика. Еще одно сообщение – на этот раз о телефонном опросе, в котором "все вопросы были о Навальном" - разместил в комментариях к посту Волкова житель Ленинградской области и волонтер команды Навального Юрий Костяев (причем звонили ему, как утверждает Костяев, из Ростова-на-Дону).

По данным Волкова, фокус-группы среди сторонников Навального проводились и в Москве, а их организатором мог быть "Фонд общественное мнение" (ФОМ). В Фонде не смогли оперативно подтвердить или опровергнуть Радио Свобода свою причастность к организации подобных социологических исследований. Редакция поговорила с одним из участников московской фокус-группы, который пожелал остаться неназванным. Он рассказал, что объявление о наборе участников фокус-группы в возрасте от 15 до 19 лет нашел на сайте 7ya.ru.

По словам собеседника Радио Свобода, за участие в фокус-группе ее участники получили даже больше, чем было обещано в объявлении – 1800 рублей ($30). В отличие от Санкт-Петербурга, здесь вопросов об "устранении Навального" приглашенным не задавали, сделав упор на националистические взгляды политика:

– Опрос проходил в Газетном переулке, дом 3, в "Институте экономической политики". У нас посмотрели паспорта, посмотрели прописку (нужно, чтобы была Москва) и взглянули на возраст. Далее передали женщине, которая начала общаться с нами в отдельной комнате. Нас было 7 человек (4 мальчика и 3 девочки). Младшей как раз было 15, а старшему 19. Мы все представились, рассказали вкратце о себе и далее нас спросили, что мы знаем о политических деятелях и кем интересуемся. Я сразу же сказал, что активно агитирую за Навального, бываю в его штабе, занимаюсь распространением листовок и т.д. Ребята меня поддержали. Получилось так, что все были за Навального.

– Какие вам задавали вопросы?

Что, если я вам скажу, что Навальный националист? Как вы к нему теперь отнесетесь?

– "Как вы относитесь к митингам, которые были 26 марта и 12 июня?", "Кто виноват в последствиях? Власть? Навальный?", "Будут ли, по вашему мнению, продолжаться митинги?", "Неужели Навальный не мог достать откуда-нибудь звуковое оборудование 12 июня?", "Почему, по вашему мнению, власти виноваты в том, что все компании отказались предоставить оборудование?", "Что вы знаете о прошлом Навального? Кем он был до основания ФБК? Что он делал в Яблоке?", "Что, если я вам скажу, что Навальный националист? Как вы к нему теперь отнесетесь?", "Почему Путин «засиделся»?", и другие подобные вопросы. После этого нас отпустили, дали вознаграждение в размере 1800 рублей. Вчера на почту пришло письмо от рекрутера, которая записывала на опрос, о том, что заказчик просит мою фотографию. Это письмо я конечно проигнорировал.

– Задавали ли вам вопросы, подобные тем, о которых пишет Леонид Волков – о вашей реакции на случай устранения Навального из политической жизни по той или иной причине?

– Таких вопросов не было, был в основном интерес, почему же мы не довольны нынешней властью и что мы знаем о Навальном еще, помимо того, что он "блогер из YouTube".

– Как отреагировала ваша группа на вопросы о национализме Навального?

– Было обсуждение. Мы все сказали, что наше мнение о нем никак не поменяется, если он такой. Потом нас спросили: "То есть, если вы будете идти по улице и кого-то, скажем, из таджиков или узбеков будут избивать, вы пройдете мимо? И нормально ли, когда их называют не очень красиво, «хачи» и так далее?". Мы этот вопрос сразу "слили", сказали, что нас очень интересует вопрос ограничения въезда в страну людей азиатских республик. А после этого началось обсуждение того, кто же, помимо них, будет тогда работать "за такие маленькие зарплаты".

По словам собеседника Радио Свобода, организаторы фокус-группы не афишировали информацию о том, в чьих интересах они ее проводят. Через 1,5 недели, говорит он, по этому же адресу состоится еще одна фокус-группа – на нее записался один из его друзей. Разница в том, что для следующего исследования приглашают лишь молодых людей, "не интересующихся политикой".

В своем посте Леонид Волков рассказал и о других вопросах, которые звучали во время этой же или другой московской фокус-группы для сторонников Навального. Отчасти они пересекаются с вопросами, звучавшими на фокус-группе в Санкт-Петербурге: например, "После каких событий бы вы могли перестать доверять Алексею Навальному?" и "Возможно ли, что навальный сумеет договориться с нынешней властью, а не начать новый курс?".

Радио Свобода удалось найти и другие объявления о наборе людей для фокус-групп об Алексее Навальном. Все они были размещены уже после митинга сторонников политика, состоявшихся в российских городах 12 июня. Отличается в этих объявлениях лишь желаемая организаторами аудитория исследований: "Мужчины и женщины 17-ти лет, сторонники и противники Навального", "Девушки 17-ти лет, противницы Навального", "Девушки 15-16 лет, сторонницы Навального". Платят за участие в этих фокус-группах 1000 рублей. Рекрутер, чьи контакты указаны под этими и другими объявлениями о наборе в фокус-группы о Навальном, в ответ на письма Радио Свобода ответил, что "не обладает информацией" о том, кто является заказчиком исследований.