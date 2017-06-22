Суд арестовал Леонида Волкова на пять суток

Симоновский суд Москвы арестовал на пять суток главу избирательного штаба Леонида Волкова. Его обвинили в нарушении порядка организации и проведения акции 12 июня в Москве.

Накануне стало известно, что Волкова вызвали на допрос по делу о нарушении порядка организации и проведения общественного мероприятия. Полицейские пришли вручать повестку прямо во время прямого эфира программы "Навальный LIVE" в YouTube. После того, как он явился в отделение полиции по повестке, его задержали и повезли в Симоновский суд Москвы.

11 июня Навальный и его соратники призвали перенести с проспекта Академика Сахарова на Тверскую улице согласованную мирную акцию 12 июня – из-за отсутствия звуковой техники. Во время "прогулки" оппозиции по Тверской были задержаны более 900 человек. Сам Навальный был арестован на 25 суток.

