Опрос социологов: отношение россиян к Украине ухудшается

Отношение россиян к Украине за последние месяцы ухудшилось, а украинцев к России улучшилось.

Согласно майскому опросу социологов "Левада-центра", только 26 процентов россиян относятся к Украине хорошо. В марте о позитивном отношении к соседней стране заявляла треть опрошенных. Плохо к Украине относятся 59 процентов россиян, что на три процента больше, чем в марте.

На Украине же обратная ситуация. По данным Киевского международного института социологии, число украинцев хорошо относящихся к России, с февраля 2017 года возросло с 40 до 43 процентов, а плохо - уменьшилось с 46 до 37 процентов.

По мнению социологов, на российских респондентов влияют сообщения о блокировке на Украине российских социальных сетей, разговоры о возможном введении виз, ужесточение санкций. По данным опроса "Левада-центра", более трети россиян (35 процентов) выступили за визовый режим с Украиной.

С 11 июня на Украине действует безвизовый режим с Евросоюзом. Только за первую неделю им воспользовались более пяти тысяч украинцев.