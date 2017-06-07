Опрос: 60 процентов украинцев против блокировки российских соцсетей

Более половины украинцев – 60 процентов – не поддерживают блокировку российских социальных сетей на территории страны. Это следует из результатов опроса Центра социальных исследований "София". В поддержку блокировки, по данным Центра, выступили около 25 процентов граждан Украины.

Президент Украины Петр Порошенко 16 мая продлил санкции в отношении России. В санкционный список при этом попали соцсети Mail.Ru Group "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также сервисы "Яндекса". Сам Порошенко ранее заявлял, что украинский народ "способен прожить" без подконтрольных ФСБ России социальных сетей.