Упорство Трампа. Будет ли Европа защищать Гренландию от США

Дональд Трамп уже каждый день продолжает яростно настаивать на "неизбежности" и необходимости присоединения датской автономной Гренландии, любым путем и в любой форме, к США. В новых мировых реалиях военно-стратегическое и экономическое значение Гренландии многократно возросло. Западным странам приходится думать над тем, что следует делать для обеспечения безопасности всей Арктики, и как противостоять здесь потенциальным угрозам со стороны России и Китая. Однако президент США, бескомпромиссно стремящийся к прямому обладанию этим самым большим в мире арктическим островом, остающимся частью Датского королевства, пока любые предложения Европы по коллективному решению этой проблемы отвергает.

Дональд Трамп 19 января в социальных сетях опубликовал несколько сгенерированных ИИ изображений, доказывающих, что его стремление аннексировать Гренландию по-прежнему остается таким же твердым, как и раньше. На одной картинке он втыкает флаг США в землю Гренландии, в компании вице-президента Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио. На другом Трамп якобы проводит встречу с европейскими лидерами – на фоне карта Западного полушария, где цветами американского флага, как территории США, закрашены не только Гренландия, но также Венесуэла и Канада.

На этом фоне Дания усилила военное присутствие на территории Гренландии, перебросив туда дополнительные силы для отработки "прямых боестолкновений" – хотя выглядит пока это совершенно символически. В гренландскую столицу Нуук прибыла одна рота датских военных, всего около 100 человек, и примерно столько же Копенгаген отправил в гренландский поселок Кангерлуссуак.

"Арктический перекресток"

Гренландия занимает стратегическое положение между двумя быстро развивающимися арктическими судоходными путями — Северо-Западным проходом и Северным морским путем. Также она находится над важнейшим для военно-морских флотов НАТО, России и КНР так называемым "Фареро-Исландским рубежом" в Датском проливе ("GIUK gap" в английской терминологии, акроним от Greenland—Iceland—United Kingdom) – линией противолодочной обороны НАТО в северной Атлантике между Гренландией, Исландией и Великобританией. В русской терминологии иногда употребляется термин "ГИШ" (Гренландия-Исландия-Шотландия) по аналогии с английским акронимом.

При этом Дональд Трамп фактически не исключил возможности начала военной операции вооруженных сил США по захвату Гренландии силой, ответив на соответствующий вопрос 19 января, заданный корреспондентом телеканала NBC News о том, пойдет ли он на такой шаг. "Без комментариев", – заявил Трамп.

Резкое ухудшение отношений

20 января стало известно, что европейские страны НАТО из-за угроз Трампа в отношении Гренландии ограничивают обмен разведданными с Соединенными Штатами, из-за опасений, что они могут быть использованы Вашингтоном в случае попытки силового захвата Гренландии. "Амбиции Трампа создают напряженность и недоверие между европейскими и американскими спецслужбами. Мы все больше не общаемся открыто, чтобы "лишняя" информация не попала в Белый дом", – заявил лондонскому изданию The i Paper источник в британской разведке MI6.

Он назвал нынешнее ухудшение отношений Великобритании и США из-за Гренландии "беспрецедентным" и отметил, что сейчас под угрозой оказались все прежние формы сотрудничества спецслужб ведущих государств западного мира, такие, как, например, альянс "Пять глаз" (в который входят США, Великобритания, Австралия, Канада и Новая Зеландия).

19 января Трамп написал: "Теперь пришло время, и это будет сделано!", подчеркнув, что, по его мнению, "Дания за последние 20 лет, несмотря на предупреждения, ничего не сделала для того, чтобы устранить "российскую угрозу" для своей автономной территории". Позднее Трамп по телефону заявил генсеку НАТО Марку Рютте. что Гренландия имеет первостепенное значение для американской национальной и мировой безопасности, и что "только США могут ее обеспечить". "Обратного пути нет, с этим все согласны", – отметил президент США.

В ответ в ходе многочисленных публичных выступлений и заявлений большинство европейских лидеров подчеркивают, что будущее Гренландии может и должно быть решено исключительно гренландцами и датчанами.

Об активности американских политиков, военных, разведслужб, бизнесменов и туристических фирм в Гренландии в 2025 году читайте здесь:

17 января Трамп объявил, что на все поставляемые в США товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии будет наложена пошлина в 10 процентов. С 1 июня она вырастет до 25 процентов. Президент США добавил, что эта пошлина будет подлежать уплате до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о полной и абсолютной покупке Гренландии.

Что думают и делают в Дании и Гренландии

В последние дни десятки тысяч людей в Дании и Гренландии выходят на протесты против притязаний США на Гренландию. В Копенгагене протестующие 17 января собрались перед зданием городской ратуши, после чего направились к посольству США. Участники акции скандировали "Гренландия не продается" и держали транспаранты с надписями вроде "Руки прочь от Гренландии", а в Нууке и других городах и поселках острова – "Гренландия уже великая!" и "Сделаем Америку вновь умной!".

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен опубликовал в интернете большое заявление на двух языках, инуитском и датском, в котором говорится, что демонстрации против планов США, идущие на его родном острове и в Дании выражают "достойное единство двух народов", а международная поддержка Нуука показывает "явное признание того, что гренландцы – самостоятельная демократическая нация, имеющая право принимать собственные решения". Нильсен подчеркивает, что "последние заявления США, включая угрозы введения пошлин, этого не меняют. Мы не позволим оказывать на себя давление".

Одна из акций протеста в столице Гренландии Нууке:

Опросы и интервью, проведенные в последние недели, показывают, что жители Гренландии в подавляющем большинстве резко выступают против присоединения к Соединенным Штатам. Вместо этого большинство заявляет, что предпочитает оставаться полностью самоуправляемой территорией в составе Королевства Дания, внутри которого они пользуются широчайшей автономией во внутренних делах и могут позволить себе очень высокий уровень жизни. "Если нам придется выбирать между Соединенными Штатами и Данией прямо сейчас, мы однозначно выберем Данию", – заявил премьер-министр Нильсен на недавней совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен в Копенгагене.

Об историческом и экономическом развитии Гренландии, ее природных богатствах, жизни современных гренландцев (инуитов) и территориальных приобретениях США в Западном полушарии в XIX–XX веках (в том числе у Дании), читайте здесь:

Как реагирует Европа

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Соединенные Штаты остаются близким союзником Великобритании, но Лондон будет "отстаивать наши ценности". Стармер подчеркнул, что торговая война между США и европейскими странами из-за Гренландии "не отвечает ничьим интересам" и затронет людей и предприятия по обе стороны Атлантического океана. Он добавил: "Мы еще не дошли до этого этапа, и моя задача сделать все, чтобы этого не произошло".

Однако другие страны Европы уже открыто пригрозили ответными мерами на угрозу санкций со стороны Трампа. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что хочет избежать любой эскалации, если возможно, но добавил: "Мы также можем принять ответные меры. В случае необходимости мы, конечно же, будем защищать наши, европейские интересы, а также и национальные интересы собственно Германии. Европейские страны не должны позволять крупнейшей державе в нашей группе себя шантажировать".

Пресс-секретарь президента Франции Эммануэля Макрона заявил в ответ на инициативы Трампа, что Париж будет выступать за то, чтобы Европейский союз задействовал свой "инструмент противодействия принуждению". Этот набор регулирующих внешнеторговые отношения ЕС документов вводит ограничения на доступ к европейским рынкам и грозит разными другими коммерческими потерями любым "внешним игрокам", обвиняемым в попытках оказать давление на государства-члены Евросоюза.

Выступая 20 января на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе, Макрон дал резкую оценку последних шагов и заявлений президента США Дональда Трампа, хотя и воздержался от прямой критики Трампа лично. Французский президент выразил опасения, что в мире "могут исчезнуть правила, и все будет решать только право сильного". Он также призвал союзников работать над созданием "более сильной и независимой Европы", подверг критике НАТО, отметив, что нынешнее состояние Североатлантического союза оставляет желать лучшего, и подчеркнул, что у него нет планов личной встречи с Трампом, который также посетит форум.

Лидеры Европейского союза договорились в четверг, 22 января, провести саммит по "гренландскому вопросу" и для обсуждения ответных мер на повышение пошлин со стороны США. Председатель Европейского совета Антониу Кошта сообщил, что они обсудят "территориальную целостность и национальный суверенитет государств Европы, а также готовность защищаться от любых форм принуждения".

Также несколько европейских союзников по НАТО опубликовали резкое совместное "заявление солидарности с Данией", в котором осудили угрозы введения американских торговых пошлин, заявив, что они "подрывают трансатлантические отношения и создают риск опасной нисходящей спирали". В заявлении говорится, что военные учения, проведенные Данией на прошлой неделе в Гренландии, в которых также участвовали небольшие группы военнослужащих из Великобритании, Франции, Германии, Швеции, Норвегии, Финляндии и Нидерландов, были направлены на укрепление безопасности в Арктике, но при этом "не представляли угрозы никому, в отличие от намерений США".

"Без американской военной мощи союз НАТО даже близко не был бы эффективной силой или сдерживающим фактором! Они это знают, и я тоже. НАТО станет гораздо более грозным и эффективным, когда Гренландия окажется в руках Соединенных Штатов", – пишет в своей соцсети Truth Social Дональд Трамп. "Все, что меньше этого – неприемлемо".

При этом 20 января в Давосе министр финансов США Скотт Бессент, отвечая, на вопрос о возможности "торговой войны" между США и ЕС, призвал собравшихся "успокоиться" и отметил, что надеется, что лидеры США и Европы "избегут эскалации и найдут взаимоприемлемые решения". Однако тут же Бессент добавил: "Гренландия – это стратегический актив США, который мы никому не отдадим".

Угроза существованию НАТО

Говоря о расколе НАТО, который создает сейчас Дональд Трамп, наблюдатели обращают внимание на пробел в ее уставе. Предметом споров является пресловутая Статья 5 Учредительного договора (устава) НАТО, которую до сих пор постоянно вспоминали в контексте угрозы, исходящей от России, и которая гласит, что "нападение на одного члена альянса считается нападением на всех". Такое нападение влечет за собой обязанность каждого члена НАТО ответить на агрессию, хотя и не обязательно с применением вооруженной силы.

Однако в уставе НАТО нигде не говорится, что произойдет, если один союзник по альянсу нанесет удар по другому. Вообще Статья 5 применялась в истории НАТО лишь однажды, после терактов в США 11 сентября 2001 года, и у членов Североатлантического союза нет даже прецедента, который мог бы служить для всех ориентиром в новой ситуации.

Поэтому технически, с точки зрения Устава НАТО, любой член альянса имеет право заблокировать отправку собственных войск для защиты другого союзника по Североатлантическому союзу, подвергшегося нападению со стороны третьего союзника. Если бы Соединенные Штаты вторглись в Гренландию, они бы без сомнения остановили вмешательство остальных членов, и НАТО оказалось бы в тупике.

В этот момент та же Россия и могла бы воспользоваться внутренним хаосом, созданным Трампом, чтобы с помощью какой-либо провокации или прямого вторжения в сопредельные государства, входящие в Североатлантический союз, "проверить НАТО на прочность" – отмечает профессор Университета Южной Дании Стен Риннинг. "И тогда, если НАТО не сможет отреагировать, альянс фактически и закончит свое существование".

Как сообщает CNN, 20 января Генеральный секретарь Марк Рютте в частном порядке предложил Трампу альтернативу аннексии Гренландии. Он утверждает, что можно пересмотреть действующее с 1951 года соглашение между США и Данией о защите Гренландии, включив в новый договор гарантии, полностью блокирующие любую активность на острове КНР, в первую очередь китайские инвестиции в экономику Гренландии. Кроме того, Рютте призвал Данию пока воздержаться от отправки дополнительных войск в Арктику. Однако пока неизвестно, собирается ли Белый дом вообще рассматривать это предложение.

Новые реалии

Ряд СМИ, включая PBS и агентство Bloomberg, также сообщают о том, что Дональд Трамп направил премьер-министру Норвегии Йонасу Гару Стёре письмо, в котором сообщил, что США больше не будут концентрироваться на усилиях по достижению мира, но "обратят внимание на свои национальные интересы". В письме, которое цитируют издания, но которое не было официально опубликовано, говорится, помимо прочего, что перемены в настроениях президента США связаны, в том числе, с тем, что Трамп не был удостоен Нобелевской премии мира за свои миротворческие усилия.

Президент США в послании норвежскому премьеру вновь пишет о претензиях на Гренландию, ставя под сомнение суверенитет Дании над островом. Йонас Гар Стёре подтвердил факт получения письма от Трампа – добавив, что уже не раз объяснял президенту США, что норвежские власти не отвечают за присуждение Нобелевских премий мира.

По мере того, как среди стран Запада усиливается борьба за контроль над Гренландией, и вместе с этим возникают опасения, что Североатлантический союз получит неожиданный и смертельный удар от США, своего главного члена, на первый план выходят две острые геополитические реалии. Об этом пишет 20 января The New York Times.

Первая, по мнению обозревателя издания Дэвида Сангера, заключается в том, что все члены НАТО, действительно, годами вкладывали в безопасность Арктики недостаточно средств и сил, в то время как таяние арктических льдов, агрессивные действия России и Китая и развитие критически важной подводной оптоволоконной связи сделали этот один из самых холодных регионов Земли очень возможным местом начала будущего конфликта между мировыми сверхдержавами. А вторая – что президент США вовсе и не собирается сейчас искать общее для всего Запада решение этой давно назревавшей проблемы.

Вместо этого, как продолжает The New York Times, Трамп намеренно инициировал процесс, который может стать крупнейшим расколом за почти 77-летнюю историю всего НАТО. И для начала президент США ясно дал понять, что не заинтересован ни в каких дипломатических компромиссах, которые почти наверняка позволили бы достичь заявленных им оборонных целей, будь то строительство дополнительных американских военных баз в Гренландии для наблюдения за китайской и российской активностью, или же расширение еще только зарождающегося проекта противоракетной обороны США "Золотой купол", ставшего также одним из любимых детищ Трампа.

Каждый раз, когда европейцы предлагают американскому президенту любые решения – кроме прямой передачи автономной датской территории в полную собственность США – Дональд Трамп их отвергает, угрозами требуя просто отдать ему все 2 миллиона 166 тысяч 86 квадратных километров острова Гренландия, на которых живут чуть менее 57 тысяч человек. Тот факт, что большая часть этой территории непригодна для жизни, похоже, Трампа не беспокоит. Для него это лишь главный приз на рынке недвижимости и природных ресурсов – получить территорию, которая примерно в три раза больше Техаса, и начать ее осваивать, заключает Дэвид Сангер.

Как стало известно 20 января, в европейских спортивных кругах, в первую очередь в Великобритании, Германии и Франции, из-за желания Дональда Трампа аннексировать Гренландию сейчас обсуждается возможный бойкот странами Европы предстоящего чемпионата мира по футболу, финальная часть которого должна пройти в июне-июле этого года одновременно в трех государствах Северной Америки – Канаде, Мексике и США. Издание Economist сообщает, что такая возможность даже обсуждается на уровне Европарламента. В ФИФА якобы идут разговоры о том, чтобы лишить США права проведения чемпионата, перенеся все матчи в Канаду и Мексику. При этом в знак протеста против действий Трампа европейские футбольные болельщики уже тысячами сдают ранее купленные билеты на матчи, намеченные на территории Соединенных Штатов.