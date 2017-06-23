Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Новости

"Мемориал" признал политзаключенным Дмитрия Крепкина

Акция против коррупции в Москве 26 марта

Правозащитный центр "Мемориал" признал политическим заключенным подозреваемого по делу о нападении на полицейских в Москве 26 марта Дмитрия Крепкина. Как сообщается на сайте "Мемориала", следствие не представило реальных доказательств вины Крепкина.

32-летнего уроженца Харькова обвиняют в том, что он "пнул" сотрудника полиции по ноге. Сам Крепкин рассказал юристу, что пытался вступиться за одного из участников акции протеста. В этот момент на него замахнулся полицейский, которого подозреваемый "в отместку" ударил по дубинке.

Ранее "Мемориал" признал политзаключенными осужденных по делу 26 марта Юрия Кулия и Александра Шпакова. По этому делу также задержаны Станислав Зимовец, Андрей Косых, Дмитрий Борисов и Алексей Политиков.

Всего на акциях протеста, которые прошли в десятках городов России 26 марта, были задержаны более полутора тысяч человек. Протестующие требовали от властей отреагировать на информацию о незадекларированной недвижимости премьер-министра Дмитрия Медведева, речь о которой шла в фильме Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального "Он вам не Димон".

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG