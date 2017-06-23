"Мемориал" признал политзаключенным Дмитрия Крепкина

Правозащитный центр "Мемориал" признал политическим заключенным подозреваемого по делу о нападении на полицейских в Москве 26 марта Дмитрия Крепкина. Как сообщается на сайте "Мемориала", следствие не представило реальных доказательств вины Крепкина.

32-летнего уроженца Харькова обвиняют в том, что он "пнул" сотрудника полиции по ноге. Сам Крепкин рассказал юристу, что пытался вступиться за одного из участников акции протеста. В этот момент на него замахнулся полицейский, которого подозреваемый "в отместку" ударил по дубинке.

Ранее "Мемориал" признал политзаключенными осужденных по делу 26 марта Юрия Кулия и Александра Шпакова. По этому делу также задержаны Станислав Зимовец, Андрей Косых, Дмитрий Борисов и Алексей Политиков.

Всего на акциях протеста, которые прошли в десятках городов России 26 марта, были задержаны более полутора тысяч человек. Протестующие требовали от властей отреагировать на информацию о незадекларированной недвижимости премьер-министра Дмитрия Медведева, речь о которой шла в фильме Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального "Он вам не Димон".

