Полиция назвала причину пожара в лондонской высотке

Полиция предъявит обвинения в непредумышленном убийстве по делу о пожаре в высотном жилом доме в Лондоне. По последним данным, его жертвами стали 79 человек. В полиции Лондона отметили, что число погибших может увеличиться. Причиной возгорания следователи назвали неисправность холодильника в одной из квартир.

В полиции отметили, что теплоизоляция и облицовка здания провалили тест на пожарную безопасность. В нескольких компаниях, занимавшихся строительством и обслуживанием высотки, прошли обыски.

Пожар в 24-этажном доме Grenfell Tower начался 14 июня. Его тушили больше суток. Пожар стал самым разрушительным в Великобритании со времен Второй мировой войны.