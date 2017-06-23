СМИ: Обама в 2016 году одобрил цифровые контрмеры против России

Бывший президент США Барак Обама в конце 2016 года одобрил меры по размещению в российской цифровой инфраструктуре кибероружия на случай обострения отношений между Москвой и Вашингтоном. Об этом говорится в опубликованном в пятницу материале Washington Post.

По данным издания, которое ссылается на бывших американских чиновников, технологические решения, разработанные АНБ после предполагаемого вмешательства Кремля в президентские выборы, являются "цифровым эквивалентом заложенной бомбы". Они были "имплантированы" в уязвимые места российской инфраструктуры и могут быть задействованы дистанционно.

В начале июня американские СМИ опубликовали секретный доклад Агентства национальной безопасности США. В нем говорилось о попытках взлома программного обеспечения для регистрации избирателей и рассылке вредоносных программ чиновникам, ответственным за голосование. В докладе отмечалось, что за хакерами мог стоять российский Генштаб.

Администрация Барака Обамы неоднократно обвиняла Кремль во вмешательстве в президентские выборы в США с целью не допустить победы Демократической партии. Официальная Москва обвинения отвергает.