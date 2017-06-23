Понятия "чрезвычайный суд" в российском законодательстве не существует. Вернее, чрезвычайный суд в России запрещен, как и применение любых форм и видов ускоренного или чрезвычайного судопроизводства. Но, посмотрев фильм Антуана Каттина, в этом можно усомниться.



Динар Идрисов – известный в Санкт-Петербурге правозащитник, многим незаконно осужденным он помог выйти из-под стражи. После массовых задержаний 12 июня на Марсовом поле у Динара Идрисова было много дел.



По двум из них утром 13 июня 2017 года Динар Идрисов явился в Дзержинский районный суд. После рассмотрения первого же дела судья отказался выдать копию постановления, что вызвало явный конфликт. На Динара составили протокол за невыполнение требований судьи и потребовали покинуть здание суда. Он отказался, и его вывели из здания насильно. Но как только Идрисов оказался на улице, его задержали сотрудники полиции и втащили обратно в здание суда. В ночь с 14 на 15 июня тем же судом Идрисов был привлечен уже по иной статье – "Мелкое хулиганство" – и арестован на 14 суток.



В качестве протеста Идрисов объявил сухую голодовку с требованием отправить в отставку руководство УМВД Санкт-Петербурга – Умнова, Власова, Подколзнева и Федоренко. Апелляцию, которую Идрисов подавал 19 июня, не удовлетворили. Из суда его увезли на скорой в больницу, где он провел двое суток. 22 июня суд добавил Идрисову 2 дня к 14 суткам ареста в качестве компенсации за два дня, проведенных в больнице. Суд прошел в закрытом режиме в отсутствие Идрисова и слушателей, впустили только адвоката.