Линия связи США и России по Сирии продолжает работать

Международная коалиция во главе с США заявила, что линия связи с Россией по Сирии продолжает использоваться. Москва объявила о прекращении контактов с международной коалицией после того, как 19 мая американские военные сбили сирийский истребитель.

Тогда в российском Минобороны заявили, что отменят меморандум о предотвращении инцидентов в небе над Сирией, а американские самолеты в регионе будут считать воздушными целями. В Белом Доме ответили, что оставляют за собой право на самозащиту.

Ранее о намерении восстановить линию связи с Россией по Сирии заявили в объединенном комитете начальников штабов США. Соглашение уже приостанавливалось в апреле, когда американские военные нанесли авиаудар по сирийской авиабазе. Линия связи помогает избежать столкновений российской авиации и военных с силами международной коалиции в Сирии.