В Сенате США: слушания по вмешательству России в выборы в Европе

Сенатский комитет по делам разведки 28 июня проведет слушания о возможных попытках России вмешаться в выборы в Европе.

Как сообщает ведущий американский информационно-политический сайт The Hill, разведслужбы США подозревают, что именно Кремль стоит за попытками с помощью кибератак помешать ходу президентской кампании во Франции весной этого года.

В октябре прошлого года предположительно российским хакерским атакам подверглись политические структуры Черногории во время парламентских выборов, важным следствием которых стало вступление страны в НАТО 5 июня.

Американские официальные лица не исключают, что Россия будет совершать подобные попытки и в будущем – во время важнейших политических событий в Европе и Соединенных Штатах.

Ранее глава комиссии по делам разведки Сената США Ричард Барр отмечал, что новым объектом российских кибератак может стать Германия, где парламентские выборы состоятся в конце сентября.

Несколько последних месяцев главное внимание сенатской комиссии было приковано к возможному российскому вмешательству в выборы президента США в 2016 году – с целью повлиять на исход голосования.



