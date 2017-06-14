Сенат США одобрил новые санкции против России

Сенат США подавляющим большинством голосов одобрил новые санкции против России - за её вмешательство в американскую президентскую кампанию 2016 года.

Принятая поправка будет включена в законопроект о расширении санкций против Ирана, по которому Сенат голосует 15 июня.

Затем документ поступит в Палату представителей Конгресса.

Новые ограничения касаются ряда энергетических проектов России и кредитования ключевых секторов её экономики, а также тех, кто нарушает права человека, кто поставляет оружие режиму Башара Асада в Сирии, кто совершает кибератаки по поручению правительства России, кто причастен к коррупционным схемам приватизации государственной собственности, и тех, кто ведёт бизнес с российскими разведывательными и оборонными структурами. Кроме того, санкции затронут российские горнодобывающую отрасль, металлургию, морские и железнодорожные перевозки.

