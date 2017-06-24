Катар назвал внешнюю блокаду попыткой ограничить его суверенитет

Власти Катара подвергли критике требования четырёх арабских государств о закрытии телеканала Al-Jazeera, прекращении контактов с Ираном и закрытии турецкой авиабазы на катарской территории. Соседи Катара выдвинули эти требования в качестве условия для прекращения блокады, недавно введённой ими против Катара.
Западные агентства сообщают, что предъявленные Катару требования были включены в ультимативный список со стороны Саудовской Аравии, Египта, Бахрейна и Объединённых Арабских Эмиратов. Эти четыре государства требуют от Катара прекратить "поддержку террористов".
В Катаре, однако, заявляют, что установленная соседями блокада не имеет ничего общего с борьбой с терроризмом. Официальная Доха называет действия четырех государств попыткой ограничить суверенитет Катара.
В администрации США не комментировали предъявление ультимативного списка Катару. Информационные агентства отмечают, что Белый дом "дистанцируется" от регионального спора, считая его "внутрисемейным делом", которое арабские государства сумеют решить между собой.
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