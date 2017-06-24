В день города по Витебску возили портрет Сталина, разместив его на капоте автомобиля "Победа". Фотографию разместил в Инстаграме один из организаторов праздника, сообщает Украинская служба Радио Свободная Европа/Радио Свобода.

В последние годы в Белоруссии, как и в России, растет количество людей, позитивно относящихся к Сталину. Очень многие люди, считающие сталинские репрессии преступлением, начинают находить для него политические оправдания. Всё больше людей полагают, что именно Сталин превратил СССР в могучую державу.

Многие общественные деятели, представители науки и культуры, гражданские активисты выражают обеспокоенность такой ситуацией. В этой связи 23 июня в Сахаровском центре Москвы прошла акция АНТИСТАЛИН. (Ее прямую трансляцию вело Радио Свобода.)

Советская и белорусская писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе за 2015 год Светлана Алексиевич в своей нобелевской лекции подчеркнула рост ностальгии по советскому времени, отметила, что всё больше открывается музеев Сталину, ставят ему памятники, забывая о миллионах загубленных им невинных жизней.