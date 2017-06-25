В Ньюкасле автомобиль въехал в толпу праздновавших Ураза-байрам

В городе Ньюкасл-апон-Тайн на северо-востоке Англии шесть человек, включая троих детей, доставлены в больницу "Ройал Виктория" после наезда автомобиля на толпу праздновавших мусульманский праздник Ид аль-Фитр (Ураза-байрам).

Об этом сообщил британский телеканал "Скай ньюс" со ссылкой на информацию службы скорой помощи графства Нортумберленд.

Один человек задержан.

Ранее полиция графства информировала в "Твиттере" о пяти пострадавших. По поступающим сообщениям, версия теракта пока отклонена.