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Новости

В Ньюкасле автомобиль въехал в толпу праздновавших Ураза-байрам

В городе Ньюкасл-апон-Тайн на северо-востоке Англии шесть человек, включая троих детей, доставлены в больницу "Ройал Виктория" после наезда автомобиля на толпу праздновавших мусульманский праздник Ид аль-Фитр (Ураза-байрам).

Об этом сообщил британский телеканал "Скай ньюс" со ссылкой на информацию службы скорой помощи графства Нортумберленд.

Один человек задержан.

Ранее полиция графства информировала в "Твиттере" о пяти пострадавших. По поступающим сообщениям, версия теракта пока отклонена.

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