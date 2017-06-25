Пыльный Петербург

Петербургские активисты добились наказания недобросовестных уборщиков улиц, ответственных за уборку от пыли. Теперь петербургское Государственное унитарное дорожное предприятие "Центр" заплатит штраф за то, что количество пыли на улицах, за чистоту которых оно в ответе, превышает нормативы в несколько раз.

В последние годы петербуржцы по весне почти всегда жалуются на то, что они задыхаются от пыли. Обычно даже активные граждане, находящие в себе силы писать и звонить в разные инстанции, никуда не дозваниваются или получают в лучшем случае отписки, сводящиеся к тому, что произведена проверка, меры приняты и теперь все хорошо. При этом пыль на улицах остается. В этом году случилось удивительное – в отношении Государственного унитарного дорожного предприятия "Центр" возбуждено административное дело. Активисты, заботящиеся о чистоте города, провели эксперимент, в ходе которого выяснилось, что жалобы горожан на то, что ветер поднимает на улицах тучи пыли, имеют под собой веские основания.

Активистам, выбравшим для своих исследований восемь мест, удалось установить, что в шести из них содержание пыли, что называется, зашкаливает. Наказания компании "Центр" добились активисты движения "Красивый Петербург". Координатор движения Красимир Врански отмечает, что в последнее время в городе становится все грязнее и что все больше людей жалуется на уборку улиц.

В конце концов, решили асфальт перекатать, видно, им это проще, чем убрать нормально.

– Мы уже третий год проверяем чистоту улиц. Все, что вы подметете с одного квадратного метра улицы, не должно превышать 30 граммов – таков норматив. Мы проверяли и в центре, и в спальных районах, и в некоторых местах оказалось, что эта норма превышена в 20, 25, а то и в 27 раз. Мы обращаемся в ответственные организации, в комитет по благоустройству, но толку от этого мало. Вот, например, местные жители жаловались на плохую уборку Ленинского проспекта, постоянно звонили в ГУДП "Путь", но там или не отвечали, либо говорили, что они уже все почистили и помыли, а на самом деле ничего не было сделано. Нам пришлось подключиться и обратиться в Комитет по благоустройству. Нам ответили, что заявка отправлена, и все в порядке. И опять никакого результата.

Тогда пришлось звонить в приемную вице-губернатора, курирующего эти структуры и спрашивать – ребята, это же все движение бумажек, а где работа? Почему комитет по благоустройству плохо контролирует организации, которые должны чистить улицы? Мы позвонили вице-губернатору и выслали ему фотографии улиц, где по килограмму пыли и грязи на квадратный метр, и только после этого на Ленинский проспект приехали и стали убирать – семь дней круглосуточно. И все равно не убрали – в конце концов, решили асфальт перекатать, видно, им это проще, чем убрать нормально. Это бред – в 2017 году чиновники так и не научились убирать город. Поэтому мы и решили воспользоваться нашим Административным кодексом – если наши организации не умеют убирать, пусть платят штрафы. В КОАП написано, что грязь на улицах травмоопасна, может повлечь аварии. Я как гражданин написал соответствующее обращение, сослался на все нормы и законы. Мы пробовали таким образом справиться с ситуацией в Красносельском районе, но там пришел странный ответ, который мы еще будем оспаривать. А вот в Центральном районе пришел ответ положительный – ГУДП "Центр" будут штрафовать, и поскольку это юридическое лицо, то штраф будет от 200 до 300 тысяч. Мы у себя на сайте выставили шаблон для подобных жалоб – он действует по всей России.

В подтверждение слов Красимира Врански можно сказать, что дозвониться до ГУДП "Центр" действительно было очень непросто, а когда там все-таки взяли трубку, ответ на вопрос о присужденном штрафе был очень краток: "Мы здесь ничего не комментируем, обратитесь в Комитет по благоустройству". Но в пресс-службе этого комитета в течение двух дней никто к телефону так и не подошел.

Почему так нерасторопны эти службы, почему они так далеки от народа – ответ на эти вопросы есть у руководителя общественного проекта "Делайте правильно" Дмитрия Гусева. Кстати, именно Гусев изобрел тот самый метод проверок городских улиц на чистоту, о котором рассказывал Красимир Вранский.

– В 2012 году на президентской программе подготовки управленцев я защитил проект "Наведение чистоты на дорогах Петербурга". Он стал лауреатом конкурса, и все было хорошо, пока я не сказал, что внедрение этого проекта позволит сэкономить миллиард бюджетных денег и сократить 14 чиновников из 15 в системе управления коммунальным хозяйством. Это чиновникам очень не понравилось, и мой проект из проекта президентской программы превратился просто в общественный проект по распространению идей правильного благоустройства. Тогда-то я и начал делать замеры загрязнения, подметая квадратный метр улицы. Эту идею подхватили ребята из "Красивого Петербурга", они эти весенние замеры проводит уже года четыре и благодаря своей известности заставляют чиновников хоть немного шевелиться. Ведь чиновники в первую очередь отвечают за полноту освоения бюджета – это основное требование губернатора.

У нас за одну и ту же работу отвечают две-три структуры, у каждой свой аппарат чиновников и свой бюджет

Смотрите, что происходит зимой: свежий снег очень легко тут же убрать. Но они вкапывают в тротуары множество всяких препятствий, механизированная уборка затруднена, и ее заменяют ручной – в 6 раз дороже и в 20 раз медленнее, снег утаптывается до снежного наката, а потом до наледи, и ее засыпают песком. В оттепель песок опускается на дно луж или на асфальт, потом опять выпадает снег, и все повторяется. И к весне у нас везде огромное количество песка, накопившегося за зиму. Летом чиновники продолжают осваивать бюджет и около 100 тысяч кубометров грунта каждый год вываливают на газоны. Дождь смывает грунт на дорогу, получившуюся грязь надо убирать, возникает цепочка: сначала тратят деньги, чтобы высыпать грунт на газоны, потом – чтобы убрать его с асфальта. То есть они сами себе создают работу, осваивают бюджет, и все довольны.

За год можно устранить все сосульки в городе – и для этого не нужны лазеры или бензопилы, подвешенные на дронах

Нужно реформировать всю систему управления городом – ведь у нас за одну и ту же работу отвечают две-три структуры, у каждой свой аппарат чиновников и свой бюджет. И когда мы обращаемся по поводу какого-то участка дороги, мы не знаем, кто за него отвечает. Что касается нас, то мы занимаемся не только чистотой улиц, в ближайшее время мы выложим у себя новый вариант нашего справочного пособия – у нас есть альбом типовых решений по благоустройству. В этом году, например, у нас там появился такой раздел – "Устранение причин образования сосулек". По нашим расчетам, за один год можно устранить все сосульки в городе – и для этого не нужны лазеры или бензопилы, подвешенные на дронах, нужно просто правильно обустроить чердаки и кровли. В моем доме это стоило всего около 3 тысяч рублей на одну из трех кровель. То есть все это стоит копейки – главное, чтобы городом руководили ответственные люди, а не дурачки с погонами под пиджаками.

По мнению Дмитрия Гусева, нужно систему управления города приводить в соответствие с нуждами горожан, при этом муниципальным управлениям должен быть дан приоритет – чтобы именно они полностью отвечали за содержание всей территории района. Только тогда, считает активист, горожане будут понимать, что и с кого спрашивать. Во всяком случае, привлечение к ответственности хотя бы одного дорожного предприятия уже можно считать неким шагом вперед. С этим согласен и директор Центра экспертиз Петербургского общества естествоиспытателей ЭКОМ Александр Карпов. Он разделяет источники пыли на две большие группы – на всеобщие и городские.

– Всеобщие источники пыли – это пустыни, океан, дающий при испарении кристаллики соли, потом разносимые ветром, вулканы и другие природные явления. Но у нас, к счастью, есть мощные природные фильтры – леса, и наша часть планеты поэтому не очень запылена. Но у нас есть свои, городские источники пыли: это автомобильный выхлоп, истираемая часть асфальта и шин, пыль от сжигания, от разных городских работ и пыль от открытого грунта, от почвы.

– А почему, когда вы идете пешком в Париже или Берлине, у нас башмаки целый день чистые, а у нас – через полчаса уже грязные?

Власть не хочет признать наличия проблем. У них все всегда хорошо и по нормативам

– Это связано с низкой инженерной культурой – для проведения работ по благоустройству и организации дорожной сети привлекаются низкоквалифицированные рабочие, которые не в состоянии грамотно выполнить исходные инженерные решения, да и сами инженерные решения – не блещут высоким классом. Поэтому у нас и водоотведение страдает – количество люков, через которые уходит вода, гораздо меньше, чем в европейских городах. И качество покрытия совсем другое – вода плохо уходит, почва смывается на проезжую часть – всего этого не должно быть при правильной организации дорожного полотна. Когда мы хотим что-то изменить, первое, с чем мы сталкиваемся – что власть не хочет признать наличия проблем. У них все всегда хорошо и по нормативам, а если что-то не по нормативам, то это потому, что денег нет. Но те же деньги утекают, разворовываются, направляются на бессмысленные проекты. У них на подряде фирмы, которые умеют делать только вот это, а что-то новое – не умеют. Поэтому пока кто-то не пробьет эту стенку – "у нас все хорошо", никакие позитивные изменения невозможны. Я более чем уверен, что совокупный интеллектуальный капитал Петербурга способен справиться с проблемой – если будет дан старт некой интеллектуальной конкуренции. В данном случае стартовый пистолет оказался у "Красивого Петербурга" – они доказали, что так дальше нельзя.

При этом Александр Карпов считает, что действий одного общественного движения мало и в борьбе за чистый город должно участвовать как можно больше заинтересованных горожан.