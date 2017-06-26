В ЕСПЧ в деле о блокировках сайтов в России появилась третья сторона

Европейский институт информационного общества выступит в качестве третьей стороны в Европейском суде по правам человека по жалобе на массовые блокировки сайтов в России. Об этом РБК рассказал юрист международной правозащитной группы "Агора" Дамир Гайнутдинов, который представляет в ЕСПЧ интересы заявителя — директора Ассоциации интернет-издателей Владимира Харитонова.



Сайт Харитонова "Новости электронного книгоиздания" был заблокирован Роскомнадзором в 2012 году на три месяца якобы за пропаганду наркотиков. Московский городской суд признал блокировку законной, а Конституционный суд отказался рассматривать заявление. В декабре 2013 года Харитонов обратился в ЕСПЧ, подчеркнув, что российские власти нарушили статьи Европейской конвенции о праве свободно выражать свое мнение и праве на эффективное средство правовой защиты.

В мае 2017 года ЕСПЧ принял жалобу Харитонова к рассмотрению. Тогда же Европейский институт информационного общества попросил допустить организацию к рассмотрению жалобы в качестве третьей стороны. В организации считают, что таким образом ЕСПЧ получит полное представление о ситуации, которое касается свободы выражения мнения в сети и важно для будущего всего информационного сообщества. Ранее Институт участвовал в трех слушаниях в ЕСПЧ, в том числе по делу об использовании персональных данных в журналистике.





