Порошенко провел переговоры с Макроном в Париже

Президент Франции Эммануэль Макрон не признает законной российскую аннексию Крыма. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с украинским президентом Петром Порошенко. Переговоры двух лидеров прошли в Париже.

Детали беседы не разглашались. Одной из главных тем переговоров мог стать конфликт на востоке Украины. Макрон выразил намерение в ближайшее время провести встречу в нормандском формате. По его словам, саммит с участием Петра Порошенко и Владимира Путина может пройти в начале июля.

Макрон известен своей жесткой позицией по отношению к политике Кремля. Ранее он заявлял, что санкции против России можно будет снять только после после выполнения Минских соглашений. Порошенко отметил, что настроен очень оптимистично после переговоров с французским президентом.

Встреча Порошенко и Макрона состоялась накануне саммита "Большой двадцатки", который пройдет в Гамбурге 7–8 июля. На прошлой неделе президент Украины посетил Вашингтон. В Белом доме тогда подчеркнули, что американские санкции в отношении России будут действовать до тех пор, пока Москва не выведет все свои силы с востока Украины.