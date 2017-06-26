Тереза Мэй договорилась с юнионистами о поддержке ее кабинета

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в понедельник подписала соглашение с лидером Демократической юнионистской партии Северной Ирландии Арлин Фостер. Согласно достигнутой договоренности правительство меньшинства Консервативной партии в парламенте получит поддержку юнионистов, сообщает BBC.

В рамках соглашения Северная Ирландия получит финансовую поддержку в размере одного миллиарда фунтов, заявила Арлин Фостер после подписания документа.

В ходе переговоров Мэй и Фостер также обсудили проблему выхода Британии из Евросоюза. Североирландские юнионисты поддерживают жесткую позицию на переговорах о "Брекзите".

На недавних досрочных парламентских выборах в Великобритании консерваторы потеряли большинство. Соглашение с юнионистами было необходимо кабинету Терезы Мэй для того, чтобы получить вотум доверия в Палате общин.