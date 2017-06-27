"Фонтанка": "повар Путина" получит 25% сирийской нефти и газа

Компания, связанная с миллиардером Евгением Пригожиным, которого называют человеком из ближнего окружения Владимира Путина, получит четверть всего газа и нефти с сирийской территории, отвоеванной Россией для режима Башара Асада.

По информации интернет-издания "Фонтанка", речь идет о компании "Евро Полис", которая в конце прошлого года подписала меморандум о сотрудничестве с сирийскими властями. По словам собеседника издания, близкого к Минэнерго, "Евро Полис" обязуется освободить захваченные противниками режима Асада нефтяные и газовые месторождения и обеспечить их безопасность. Доля "Евро Полис" в добыче нефти и газа составит 25 процентов. Расходы на боевые действия, превышающие эту сумму, будут возмещаться отдельно.



Интерес Пригожина к разработке сирийских месторождений углеводородов подтвердили источники РБК, в том числе в российской частной военной компании "Вагнер" (ЧВК "Вагнер"), которую эксперты считают одним из претендентов на оказание услуг по охране месторождений.



В Минэнерго подтвердили, что в декабре во время визита сирийского министра в Россию обсуждались проекты российских компаний. Однако на запрос журналистов по поводу "Евро Полиса" отвечать отказались, сославшись на "коммерческую тайну".

Евгений Пригожин известный как "повар Путина" получает государственные подряды на питание солдат и детей в школах, ремонт в воинских частях и другие. Ранее РБК опубликовал расследование, в котором утверждается, что структуры Пригожина обслуживают ЧВК "Вагнер". Наемничество, его организация и финансирование уголовно наказуемы в России.