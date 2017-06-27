Мосгорсуд отказал членам ОНК в доступе в конвойное помещение

Московский городской суд отказал членам Общественной наблюдательной комиссии в доступе в конвойные помещения для ознакомления с материалами дел. Об этом сообщил ТАСС член ОНК Дмитрий Пискунов.Мосгорсуд предложил правозащитникам обратиться за разрешением к руководству МВД. Однако, по словам Пискунова, они уже месяц ждут ответ из министерств на свой запрос.

В начале июня "Медиазона" опубликовала материал о пытках в конвойном помещении главного суда Москвы. Дмитрий Пискунов рассказал изданию, что конвоиры приковывают арестантов к металлическим кольцам, вмонтированным в стену.

В суде заявили, что кольца используются для ограничения свободы подсудимых, а не для пыток. Фотографию прикованного к стене гражданина Узбекистана Камрона Усмонова, показанную правозащитником, представитель суда назвала постановочной. Она также заявила, что помещением, о котором идет речь, пользуется полиция, а не работники суда.

6 июня члены Общественной наблюдательной комиссии в Москве попросили Мосгорсуд показать это помещение.