Transparency: власти Москвы тратят миллиарды на соцопросы и пиар

Российское отделение организации Transparency International опубликовало доклад о возможной коррупции в расходах московских властей на социологические исследования, пиар в провластных городских СМИ и политическое консультирование. На эти цели, по данным авторов доклада, за 2011-2017 годы из бюджета было потрачено более двух миллиардов рублей.

Социологические исследования при этом почти всегда проводили компании, связанные с самой мэрией, а результаты опросов скрывались от граждан, что также является нарушением закона. В Transparency International пришли к выводу, что московские власти "в нарушение принципа политического нейтралитета, становятся отдельными участниками политической борьбы".

"Использование административного ресурса, включая расходование бюджетных средств в интересах конкретных политических сил, превратилась в одну из главных проблем избирательной системы. Эта проблема носит системный характер и наблюдается в Москве и в других регионах страны", – добавили в организации.

Мэром Москвы с октября 2010 года является Сергей Собянин. Большинство депутатов в Мосгордуме – члены "Единой России".