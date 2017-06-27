"Роснефть" сообщила о "мощной хакерской атаке" на свои серверы. В компании при этом утверждают, что атака не повлияла на добычу нефти.

По данным газеты "Ведомости", хакеры также атаковали принадлежащую "Роснефти" компанию "Башнефть" – все компьютеры организации "перезагрузились, после чего скачали неустановленное программное обеспечение и вывели на экран заставку вируса WannaCry".

27 июня началось рассмотрение по существу иска "Роснефти" к корпорации "Система" на 170 миллиардов рублей. В эту сумму "Роснефть" оценивает ущерб "Башнефти", который якобы был причинен еще в то время, когда компания находилась под управлением "Системы".

Ранее во вторник стало известно о кибератаке на серверы нескольких украинских банков, компаний "Укрэнерго", "Киевэнерго" и медиахолдинга "Люкс". Предположительно, речь идет о вирусе WannaCry. Сообщается также об атаке некоего вируса "Петя" на компьютеры правительства Украины.

Вирус-вымогатель WannaCry начал распространяться по всему миру в середине мая. Он шифрует все данные на компьютере и требует выкуп.