Илья Яшин вышел на свободу после 15 суток ареста

Оппозиционный политик Илья Яшин вышел на свободу после 15 суток административного ареста. Об этом он сообщил в твиттере.

Яшин был задержан во время антикоррупционной акции 12 июня в Москве. Суд признал его виновным в неподчинении требованиям полиции. Сам Яшин не признал вину.

12 июня в десятках городов России прошли антикоррупционные акции – по призыву Навального, основателя Фонда борьбы с коррупцией. Были задержаны около полутора тысяч человек. Сам Навальный был арестован на 25 суток по обвинению в организации несогласованного митинга.

