Суд сократил срок ареста Алексея Навального

Мосгорсуд сократил срок ареста политика Алексея Навального на постановление 30 суток до 25, сообщает корреспондент Радио Свобода из зала суда. Суд отказался удовлетворить ходатайство защиты политика об отмене ареста.

Адвокат Навального Ольга Михайлова настаивала на том, что Навальный не был организатором митинга 12 июня, так как заявку на ее проведение в мэрию Москвы подавал директор Фонда борьбы с коррупцией Роман Рубанов. Сам Навальный в суде заявил, что продолжит призывать людей к участию в митингах.

Навальный был задержан 12 июня в подъезде его дома. Накануне он отменил согласованную акцию на проспекте Сахарова и перенес ее на Тверскую улицу. Суд арестовал его на 30 суток, признав его виновным в повторном нарушении организации митингов.

12 июня в десятках городов России прошли массовые антикоррупционные акции. По всей стране были задержаны около полутора тысяч человек.

