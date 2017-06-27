Украина требует от России освободить журналиста Сущенко

МИД Украины потребовал от России немедленно освободить корреспондента агентства "Укринформ" Романа Сущенко. Сегодня Лефортовский суд Москвы оставил журналиста под арестом до 30 сентября. В России его обвиняют в шпионаже. Украина вновь заявила, что дело политически мотивировано.

Сущенко был задержан в Москве в сентябре прошлого года. В Федеральной службе безопасности России заявили, что журналист якобы является сотрудником украинской разведки. Служба безопасности Украины внесла Сущенко в список по обмену заложников.

Адвокат журналиста Марк Фейгин уже подал апелляцию на решение суда о продлении ареста. Ранее Фейгин выразил надежду, что Сущенко могут выдать Украине до конца года. Вопрос об освобождении журналиста на переговорах в Париже накануне поднял президент Украины Петр Порошенко.