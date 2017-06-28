"Вот подлинный сюрреализм"

Мадридский суд постановил эксгумировать останки умершего в 1989 году художника Сальвадора Дали. Причина – суд хочет получить ДНК великого сюрреалиста, чтобы определить, является ли он отцом некой гражданки Испании, претендующей на его наследство.

Решение судьи Марии дель Мар Креспо вызвало полемику в испанском обществе. С одной стороны, многих испанцев прямо-таки тронула довольно запутанная романтическая история, и желание Пилар Абель Мартинес обрести фамилию Дали, который, как она утверждает, являлся ее родным отцом. Пилар живет в Жироне, на северо-востоке Испании, а ее мама, 87-летняя Антония, неподалеку – в городке Кадакес. Именно там мама, по словам Пилар, якобы познакомилась в середине 1950-х годов с Сальвадором Дали. Антония работала служанкой в одном богатом доме, куда часто захаживал художник. Между ними возникла страстная любовь, в результате чего и родилась в 1956 году Пилар. О ее родстве с гением сюрреализма женщине поведали якобы еще в детстве.

Я знаю, что ты не дочь моего сына, но я тебя все равно люблю

– Об этом я слышала несколько раз, – рассказывает Пилар Абель Мартинес. – Первый раз мне рассказала о Дали бабушка, мать мужа моей матери. У нас тогда в доме что-то произошло, и она мне сказала: "Я знаю, что ты не дочь моего сына, но я тебя все равно люблю". И она меня воспитала, потому что я росла вне родительского дома. А впервые я увидела Дали, будучи еще совсем маленькой. Я гуляла с бабушкой, и она мне его показала. Затем я его встречала уже взрослой: видела, когда шла на работу, а он прогуливался. Мы часто так совпадали.

Между тем даже у тех испанцев, которые искренне верят Пилар, возникает вопрос, почему она ждала столько лет, чтобы объявить о своем родстве. Почему, живя в молодости с Дали в одном городке и постоянно встречая его на улице, ни разу не подошла к нему и не заявила о себе, если уж так была уверена, что речь идет именно о ее отце. На этот вопрос у Пилар есть ответ.

То, что я дочь Сальвадора Дали, подтвердит анализ ДНК. Пусть наконец восторжествует справедливость!

– Я ждала столько времени исключительно из-за своих родителей: чтобы не вмешиваться в отношения между моей матерью и моим неродным отцом, которые и без того были сложными. Но вот настало время и я раскрыла свою тайну, – объясняет женщина. – Я могу видеть наяву разного рода вещи, распознавать судьбы людей. Но то, что я дочь Сальвадора Дали, подтвердит анализ ДНК. Пусть наконец восторжествует справедливость! Я боролась за это долгое время и хочу добиться правды.

Таким образом, свое родство с Дали Пилар подтверждает не только рассказами бабушки, но и своей собственной интуицией. Ведь в последние годы женщина, ранее работавшая прислугой, подвизалась в качестве предсказательницы, ясновидящей и гадалки на картах. Причем даже вела соответствующую программу на местном телевидении.

Впрочем, у многих испанцев все эти "доказательства" вызывают лишь улыбку. Они уверены, что анализ ДНК ничего не подтвердит, а претензии гадалки объясняются лишь ее желанием заполучить огромное наследство художника, собственником которого сейчас является испанское государство.

У художника никогда не было детей. Он просто не мог их иметь

– Судья приняла решение об эксгумации останков Дали, чтобы проверить, является ли некая особа, занимающаяся гаданием на картах, дочерью художника. Все это похоже на дурной анекдот. А ведь широко известно, что отцовство в случае с Дали было невозможно. У художника никогда не было детей. Он просто не мог их иметь, – утверждает журналист, автор ряда статей о Дали Альфредо Гарсия Рамоса.

По словам Рамоса, личная жизнь Дали была столь же сюрреалистичной, как и его творчество. У него был платонический роман с поэтом Федерико Гарсия Лоркой, он был много лет формально женат на Елене Дьяконовой, более известной, как Гала, он организовывал оргии с участием сотен людей... но никогда не имел близости ни с кем. Считается, что Дали панически боялся какой-либо интимной связи. Это объясняется его биографами некой психологической травмой, полученной еще в детстве. Так что Гарсия Рамос считает, решение судьи эксгумировать художника непродуманным.

– Когда же, наконец, мы начнем приобщаться к культуре? Нашим судьям следовало бы больше читать, расширять свой кругозор и не принимать подобные решения, – считает журналист. – Эксгумация останков великого художника по прихоти некой никому неизвестной особы – вот подлинный сюрреализм! Ну а средства массовой информации "продают" эту новость как сенсацию и не желают вникать в суть проблемы. А ведь речь идет о профанации могилы и самой памяти нашего гения ХХ столетия, которого почитают в этом качестве во всем мире.

Гарсия Рамос напоминает, что десять лет назад Пилар Абель Мартинес уже пыталась улучшить свое материальное положение путем судебной тяжбы. Она предъявила иск на 600 тысяч евро писателю Хавьеру Серкасу за то, что он якобы использовал ее образ в одном из своих романов. Суд подобные претензии отверг.

Невысокого мнения о Пилар придерживается и основной нынешний биограф Дали – работающий в Испании ирландец Иан Гибсон. Впрочем, возможно, что эксгумация художника и не состоится. Фонд Дали, организация, созданная еще при его жизни, намерен в ближайшие дни обжаловать решение судьи.