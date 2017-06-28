При взрыве в Донецкой области погиб полковник СБУ Юрий Возный

При взрыве в Донецкой области погиб полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Юрий Возный. Ещё 3 человека ранены.

Как сообщила СБУ в среду, взорвалась машина, в которой они ехали. Это произошло в Константиновском районе области, который контролирует украинская армия.

Военная прокуратура квалифицировала это как теракт.

27 июня при взрыве заложенной в автомобиль бомбы в Киеве погиб полковник военной разведки Максим Шаповал. Прокуратура так же назвала покушение терактом. В качестве основной версии рассматривается "российский след". Шаповал был командиром первой группы украинского спецназа, пытавшегося освободить в 2014 году аэропорт Донецка.

