Петя требует денег. “Черная книга вмешательства”

Доброе утро!

В этой машине вчера утром в Киеве погиб в результате взрыва руководитель подразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины полковник Максим Шаповал.

Следствие рассматривает в качестве основной версию "российского следа". Шаповал был командиром первой группы "киборгов" – украинского спецназа, пытавшегося освободить в 2014 году аэропорт Донецка. Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк прямо обвиняет в убийстве Россию.

Россию же власти Украины изначально обвинили в распространении вируса-вымогателя, поразившего компьютерные системы кабинета министров Украины, Киевской городской администрации, аэропорта "Борисполь", системы контроля за радиацией на Чернобыльской АЭС, десятков банков, частных и государственных компаний. Вирус называется Petya (хотя в Лаборатории Касперского считают, что это не совсем Петя, и называют его NotPetya), он действует через ту же уязвимость в системе Windows, что и майский WannaCry, и требует выкупа в биткоинах.

Позднее выяснилось, что Петя свою деятельность Украиной не ограничивает: вирус поразил несколько западных компаний и несколько российских – в том числе и “Роснефть” с “Башнефтью”. Пресс-секретарь “Роснефти” Михаил Леонтьев выдвинул свою версию Петиной миссии: он-де должен был “убить” компьютеры “Башнефти”, где много сведений о деятельности этой компании при предыдущих собственниках, то есть АФК “Системе”, с которой “Роснефть” сейчас судится. Почему этот суд выдающийся, объясняется здесь.

Но вернемся к российско-украинской дружбе. В Луганской области украинские военные взяли в плен российского контрактника из Алтайского края – его мать подтвердила, что он служит в городе Батайск Ростовской области и о сути своей работы рассказывал неохотно. Официальная позиция России по-прежнему состоит в том, что российских военных в Донбассе нет, и ФСБ эту позицию твердо отстаивает: известному в Пскове тренеру по единоборствам Михаилу Петрову пришлось просить убежища в Эстонии – им заинтересовалась ФСБ после того, как его ученики разрисовали стены штаба 76-й Псковской десантно-штурмовой дивизии рисунками с призывом к миру с Украиной.





Комиссия по борьбе с иностранным влиянием при российском Совете Федерации решила усилить и углубить проверки российских медиа с иностранным финансированием и пообещала создать “Черную книгу вмешательства”.

Прочие российские события списком:

Сегодня ожидается вердикт присяжных по делу об убийстве Бориса Немцова (если присяжные договорятся). Вчера судья неожиданно исключил из коллегии двух присяжных.

(если присяжные договорятся). Вчера судья неожиданно исключил из коллегии двух присяжных. Из спецприемников потихоньку выходят арестованные за акцию 12 июня люди: Илья Яшин отсидел свои 15 суток, глава федерального штаба Навального Леонид Волков вышел после пяти (его посадили позже других), свои 15 отсидел и московский активист Марк Гальперин – но суд тут же поместил его под домашний арест на месяц в связи с уголовным делом (его обвиняют в призывах к экстремизму).

люди: Илья Яшин отсидел свои 15 суток, глава федерального штаба Навального Леонид Волков вышел после пяти (его посадили позже других), свои 15 отсидел и московский активист Марк Гальперин – но суд тут же поместил его под домашний арест на месяц в связи с уголовным делом (его обвиняют в призывах к экстремизму). Адвокат Генри Резник вышел из числа профессоров Московской государственной юридической академии из-за мемориальной доски Сталину , установленной на стене главной аудитории вуза. В академии установку доски объяснили постановлением Совета министров РСФСР 1960 года.

, установленной на стене главной аудитории вуза. В академии установку доски объяснили постановлением Совета министров РСФСР 1960 года. В Москве за встречу с избирателями на 25 тыс. рублей оштрафована муниципальный депутат. Она объясняла жителям своего округа смысл закона о московской реновации.

на 25 тыс. рублей оштрафована муниципальный депутат. Она объясняла жителям своего округа смысл закона о московской реновации. Реновацию в столице любят: могущественный “Дон-строй” почти уже снес конструктивистский ДК им. Серафимовича, несмотря на предписание Мосгорнаследия о приостановке работ.

ДК им. Серафимовича, несмотря на предписание Мосгорнаследия о приостановке работ. Сегодня на митинг в Москве выйдут работники Российской академии наук: их массово переводят на 0,5-0,2 ставки, чтобы выполнить “майские указы” Путина пятилетней давности.

Вот королеве Великобритании, наоборот, повысили, так сказать, зарплату. Во Франции сняли арест с денег Роскосмоса, блокировавшихся по иску ЮКОСа. Госдепартамент США обнародовал доклад о торговле людьми, в котором обвиняет Китай и Россию в создании на своих территориях трудовых лагерей для граждан КНДР.

Апелляционный суд в Гааге подтвердил вердикт о частичной вине Нидерландов в гибели 300 боснийских мусульман в результате массовых расстрелов в Сребренице в 1995 году. В июле 1995 года голландские солдаты из состава миротворческих сил ООН выселили со своей базы укрывшихся там 300 мусульман. Их всех убили. (Приговор лидеру армии боснийских сербов Ратко Младичу ожидается до конца этого года).

Facebook зарегистрировал двухмиллиардного пользователя, а Евросоюз наложил рекордно высокий штраф на Google за нарушения антимонопольного законодательства: 2,4 миллиарда евро (это 5% от общемирового оборота Alphabet, материнской компании Google) должны быть выплачены за то, что Google продвигает свой сервис Google Shopping, понижая конкурентов в выдаче поисковика. Будет апелляция.

Три ссылки начнем с рассуждений о текущем:

Симон Кордонский объясняет, что время течет в России своеобразно, поэтому будущее представляется проблемой. Александр Морозов излагает историю новейшей ресталинизации России и пытается понять, что ей можно противопоставить.

“Главным условием поэзии является наблюдательность и молчание”. Интересный разговор с живущим в Новосибирске казахстанским поэтом Иваном Полторацким.

И про города: здесь – Рим Муссолини, а здесь – Ленинград Довлатова.

Искренне ваши,

Семь-сорок