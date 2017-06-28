В Петербурге активисты "заблокировали" офис Роскомнадзора

В Санкт-Петербурге члены движений "Открытая Россия" и "Гражданский Петербург" заблокировали вход в офис Роскомнадзора – активисты сложили перед дверью ведомства коробки, на которых было написано "Заблокировано гражданами России".

Андрей Пивоваров, координатор петербургского отделения "Открытой России", комментируя акцию, заявил, что те, кто пытается "наступать" на такие базовые ценности общества как свобода информации и слова, "сами должны быть "заблокированы" от общества".

По данным общественного движения "Роскомсвобода", в России в настоящее время заблокированы около 75 тысяч сайтов. В их числе торрент-трекеры, некоторые независимые СМИ и ЛГБТ-сайты, а также приложения, которыми пользуются протестующие.

На прошлой неделе Роскомнадзор пригрозил блокировкой мессенджеру Telegram. В среду мессенджер был внесен в реестр ведомства как "распространитель информации" на территории России. В Роскомнадзоре заявили, что Telegram будет обязан выполнять российские законы.