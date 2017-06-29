Свернутая гора

15 июня на прямой линии с Владимиром Путиным прозвучало обращение жителей Балашихи – о мусорной свалке, расположившейся посреди крупнейшего города Подмосковья. 22 июня президент вновь высказался об этой свалке, и на следующий день полигон был закрыт. Накануне в отставку ушел мэр Балашихи Евгений Жирков. Как жителям удалось этого добиться и почему до этого свалку не могли закрыть годами, разбирался корреспондент Радио Свобода.

Свалка

По рассказам жителей Балашихи, стройматериалы, произведенные из добытой в местных карьерах глины, были востребованы в первой половине прошлого века, использовались на строительстве сталинских высоток. Затем глину добывать прекратили, а в 1964 году на месте карьеров появился полигон "Кучино". Слой глины должен был предотвращать заражение почвы.

В советское время свалка использовалась для местных нужд и находилась далеко от Москвы – это сейчас столица разрослась, и Балашиха начинается сразу за МКАДом. С годами также разрастались Балашиха и Железнодорожный – недавно эти города были объединены. В результате свалка оказалась посреди крупнейшего подмосковного города. Отходы со свалки попадали в речку Пехорка, проходящую по территории полигона, а также и через Балашиху.

Разрешения на строительство домов выдавались в том числе и в санитарной зоне свалки – то, как это стало возможным, сейчас проверяет Следственный комитет. Квартиры в домах рядом со свалкой получали участники социальной программы "Молодая семья". Как рассказал Радио Свобода Анатолий Баташев, бывший советник ушедшего 27 июня в отставку мэра Балашихи Евгения Жиркова, к свалке примыкали в том числе районы, компактно заселенные военными и сотрудниками ФСБ. Всего недалеко от свалки жило порядка двухсот тысяч человек.

Квартиры люди там покупали и сами. Вонь от свалки в основном ощущается весной, а в другие времена года этот район выглядит привлекательным: недалеко от Москвы, рядом лесопарки, а вдалеке – "живописная гора". Евгений Ващенко, один из организаторов протестной кампании против полигона, ранее рассказывал Радио Свобода, что купил квартиру в июне 2016 года и не знал о свалке.

Прекратить утилизацию мусора в "Кучино" неоднократно собирались с 1975 года, но свалка только разрасталась. На момент закрытия она существовала в виде горы в десятки метров высотой (мусор завозился на ее вершину), площадью около 50 га. На свалке утилизировали порядка 600 тысяч тонн мусора в год. "Кучино" было основным полигоном, куда везли мусор из Москвы.

Пацаны

Собеседница Радио Свобода Ольга М. несколько лет назад снимала квартиру в Балашихе. Она жила в полутора километрах от полигона "Кучино". С розой ветров ей повезло: вонь от полигона до ее дома не доходила. И все равно ныне закрытый полигон Ольга будет помнить всю жизнь: "Как-то раз мы пошли гулять с друзьями и забрели на свалку. Это огромная гора, прямо к ней примыкала деревня (Фенино. – Прим. РС), тут же был городок бомжей – наверное, они на свалке что-то разбирали.

У въезда на свалку была охрана, был заборчик, но он не огораживал всю свалку, а заканчивался недалеко от въезда. То есть полигон огорожен не был, что уже странно: по идее, полигон – это промышленный объект. Когда мы там шли, вдруг в видимости от нас остановился автомобиль, и из него начали стрелять в нашу сторону.

Нам удалось убежать. Не знаю, что это было: может быть, это такой способ охранять свалку от посторонних. Номера автомобиля мы не запомнили, потому повозмущались, но никуда не пожаловались".

"Удалось повидать немало за свою служебную жизнь. Но такой беспредел видела лишь в детективах. Такого открытого и дерзкого сопротивления не помнят даже коллеги из силовых структур. Более суток непрерывной осады", – написала на своей странице в Facebook Наталья Соколова, начальник Управления государственного надзора и регулирования в области обращения с отходами Росприроднадзора. 21 июня Соколовой и ее коллегам потребовалось содействие МВД, ФСБ и МЧС, чтобы проехать с инспекцией на полигон, а также войти в заблокированное административное здание на территории свалки.

Лицензию у ЗАО "Заготовитель", управляющего свалкой, сейчас аннулируют, а на сотрудников "Заготовителя" может быть возбуждено уголовное дело за воспрепятствование проверке Росприроднадзора и нарушения при утилизации мусора. ЗАО "Заготовитель" управляет полигоном два десятка лет. По данным базы "Спарк", чистая прибыль "Заготовителя" в 2015 году составила два миллиона рублей. Это очевидная неправда, уверены жители Балашихи. Как рассказал Радио Свобода Евгений Ващенко, местные активисты фиксировали: мусоровозы заезжали на полигон со скоростью одна машина в минуту. С каждого мусоровоза, по их данным, свалка получала пять тысяч рублей.

Принадлежит "Заготовитель" нескольким компаниям, зарегистрированным в офшоре на Сейшельских островах. Имена бенефициаров "Заготовителя" пока не стали известны. Лидер партии "Зеленые" Олег Митволь в беседе с Радио Свобода предположил, что свалка могла находиться в сфере интересов так называемых "подольских", но отметил, что "разбирается в свалках, а не в пацанах".

Баташев рассказывает, что "Заготовитель" отличался патологической жадностью: установка хотя бы системы дегазации стоила несопоставимо меньше доходов ЗАО. "Заготовитель" был крупнейшим в Балашихе должником по арендным платежам.

"Сделали крупнейшую свалку – помогите городу! Мусоровозы проезжали мимо гимназии, у которой нет ни спортзала, ни актового зала!" – рассуждает Баташев.

Интересы

Накануне прямой линии с Владимиром Путиным балашихинские гражданские активисты организовали встречу жителей с телеканалом "Россия 1". Встреча рекламировалась в соцсетях с явной привязкой к общению президента с народом. Ващенко рассказал Радио Свобода, что журналисты "России 1" говорили ему накануне, что ситуация в Балашихе подходит для прямой линии.

Борис Надеждин, политик, с 90-х годов занимающийся проблемами Подмосковья, предположил в разговоре с Радио Свобода, что прежде, чем решить вывести вопрос из Балашихи в эфир во время прямой линии, власти Московской области об этом были проинформированы, их мнение могло быть учтено.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев выехал в Балашиху прямо во время прямой линии – как будто зная, что другие населенные пункты и важные проблемы его региона затронуты не будут.

В беседе с Радио Свобода Олег Митволь отметил, что, по его данным, ЗАО "Заготовитель" не имел отношения к администрации Балашихи. Более того, "Заготовитель" был в конфликте с местными властями. Митволь не исключает, что движение жителей Балашихи против свалки получило поддержку федеральных телеканалов, чтобы, в результате скандала, контроль за свалкой от "Заготовителя" перешел к местным властям, и они бы управляли свалкой до ее закрытия. Просто ситуация впечатлила Путина больше, чем рассчитывали организаторы скандала.

Ранее закрытие свалки было намечено на 2021 год, Воробьев, приехав туда в день прямой линии, пообещал закрыть ее в 2019-м.

Ващенко к этой версии относится скептически. Он рассказал Радио Свобода, что когда в Балашихе этой весной начиналось протестное движение против свалки, никакого конфликта интересов вокруг нее он не заметил. Ни министерство экологии Московской области, ни местные власти не поддерживали жителей в их борьбе.

Как рассказал Радио Свободе Баташев, причиной возникновения протестного движения в Балашихе именно этой весной стало не только то, что свалка в очередной раз начала вонять, а то, что в апреле стало известно, что "Заготовитель" меняет лицензию: вместо рекультивации ЗАО решило заняться "спецдеятельностью".

"Рекультивация давала понимание, что свалка будет не вечной, а спецдеятельность позволяет делать все что угодно", – поясняет Баташев.

Нынешней весной местные жители протестовали, рассказывали о своей проблеме федеральным телеканалам, а на прямую линию Путину, по данным Баташева, пришло порядка 30 тысяч звонков, текстовых обращений и видеообращений от жителей Балашихи.

Последствия

Сейчас балашихинские активисты создают группы, которые будут следить, чтобы на закрытую свалку мусор больше не везли. На 1 июля у активистов есть разрешение на митинг в Балашихе – разрешение было получено до закрытия свалки, но митинг не отменен – активисты намерены публично обсудить все произошедшее.

Мария Клименко, представитель инициативной группы, борющейся с полигоном Царево в Пушкинском районе Московской области, отметила в разговоре с Радио Свобода, что активисты, борющиеся с другими мусорными полигонами, тоже обращались на прямую линию, но в эфир не попали. Клименко за коллег из Балашихи рада и считает это хорошим прецедентом в борьбе с другими свалками.

Владимир Марьев, президент "Ассоциации рециклинга отходов", посетовал в разговоре с Радио Свобода, что власти Подмосковья закрыли свалку за один день – даже Путин предлагал сделать это за месяц. Такое спешное закрытие вызвало проблемы с вывозом мусора из Москвы.

Озвученную Министерством экологии Московской области сумму в 4 миллиарда рублей на ликвидацию полигона Марьев считает реальной, но пока не спешит с выводами: проекты ликвидации свалки могут быть очень разными (в том числе требующими меньших затрат). Кроме того, в 90-е годы мусор в Подмосковье захоранивался бесконтрольно, и, по словам Марьева никто доподлинно не знает, что может находиться в "Кучино" и сколько будет стоить убрать опасные отходы.

Начальник Управления внутренней политики Балашихи Марина Любимова заявила Радио Свобода, что любые комментарии о полигоне "Кучино" должны давать не местные власти, а Министерство экологии Московской области. На момент публикации комментарии пресс-служб Министерства экологии Московской области и Росприроднадзора Радио Свобода не получило.