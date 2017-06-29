В интернете появился сайт для разоблачения оппозиционеров

В Интернете появился сайт под названием "Je suis Maidan", на котором неизвестные выложили фотографии и ссылки на социальные сети участников акции против коррупции в Москве 12 июня. Об этом сообщает "Новая газета".

"Оставьте надежды - вас тоже найдут!", — говорится в описании сайта и поясняется, что современные технологии съемки и распознавания лиц позволяют с огромной точностью определить личность любого участника любого митинга.

Сейчас на сайте опубликована информация о 32 людях. Для установления личности участников акции создатели сайта использовали технологию FindFace, которая позволяет найти людей в социальной сети в "ВКонтакте" по фотографии.

Разработчики cервиса FindFace отрицают свою причастность к сайту "Je suis Maidan".

Об использовании технологии распознавания лиц 12 июня заявляли и власти Москвы. Глава столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников объявил, что на массовых мероприятиях впервые будут использовать видеокамеры с функцией распознавания лиц.

Название сайта "Je suis Maidan" отсылает к лозунгу " Je suis Charlie" - символу общественных выступлений по всему миру в знак солидарности с журналистами Charlie Hebdo после нападения на редакцию радикальных исламистов. "Майдан" же для российских властей стал синонимом выступлений оппозиции, дестабилизации и свержения власти.