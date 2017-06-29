СМИ: "Газпром" пострадал от вируса-вымогателя Petya.А

Компьютерный вирус-вымогатель Petya.А вызвал сбои в компьютерах российской госкорпорации "Газпром". Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на неназванных чиновников. В "Газпроме" отказались комментировать информацию о кибератаках.



Распространение вируса началось 27 июня с Украины, позднее о кибератаках сообщили в других странах. Вирус поразил компьютеры предприятий, банков и правительственных структур США и стран Европы. Значительный ущерб был нанесен Нидерландам, Великобритании, Германии и странам Центральной Европы. В России атаке подверглась госкорпорация "Роснефть". В Соединенных Штатах начали расследование кибератак, его ведет ФБР.

Вирус Petya.А шифрует данные на компьютере и требует выкуп. Таким же образом действовал вирус-вымогатель WannaCry, от которого в мае пострадали более 300 тысяч компьютеров в 150 странах. Наибольшее число попыток взлома было зафиксировано тогда в России. Там кибератакам подверглись компьютеры крупнейших компаний и федеральных ведомств, в том числе Министерства по чрезвычайным ситуациям и МВД.