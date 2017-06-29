"ОВД-Инфо": полиция на акции 12 июня более 100 раз нарушила закон

Проект "ОВД-Инфо" опубликовал отчет о нарушениях прав задержанных на антикоррупционных акциях в России 12 июня. Из публикации следует, что всего на митингах в 31-м городе были задержаны 1769 человек, при этом полицейские более 100 раз нарушили закон. В частности, активистам угрожали, не пускали к ним адвокатов, незаконно удерживали в автозаках, не предоставляли питание и отнимали мобильные телефоны. Кроме этого, полицейские с нарушениями оформляли протоколы и отказывались выдавать их копии задержанным. "ОВД-Инфо" отмечает, что это лишь малая часть нарушений. Правозащитники продолжают собирать и проверять информацию о незаконных действиях полиции во время акции протеста.

Основанный Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией 2 марта опубликовал расследование "Он вам не Димон" об элитной недвижимости, которая, предположительно, принадлежит главе правительства России Дмитрию Медведеву. ФБК утверждает, что пример-министр получил имущество незаконно. 26 марта и 12 июня в десятках городов России прошли массовые акции против коррупции. Несмотря на протесты, правоохранительные органы страны отказались проверять информацию о возможной причастности Медведева к коррупции. Сам глава правительства назвал расследования Фонда борьбы с коррупцией "мутью".