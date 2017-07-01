Акционеры ЮКОСа преследуют адвокатов

Акционеры уничтоженного нефтяного гиганта ЮКОС, поглощенного государственной компанией "Роснефть" в результате серии судебных акций, прибегли к новой тактике в борьбе с российским правительством.

Бывшие владельцы ЮКОСа заявляют, что адвокаты американской юридической фирмы помогли "Роснефти" "повлиять" на решение суда в Армении в споре по делу о "дочке" ЮКОСа, которое, как они отмечают, касалось взыскания 50 миллиардов долларов. Решение в пользу "Роснефти" армянский суд принял в 20101 году.

Дело, которое разворачивается сейчас в федеральном суде США, - это продолжение запутанной схватки, которая началась с приходом к власти Владимира Путина и помогла укрепить государственный контроль над экономикой.

Суду "предписали" вынести решение

В июле 2014 года арбитражный суд в Гааге вынес решение в пользу акционеров ЮКОСа. Россия должна была компенсировать им 50 миллиардов долларов ущерба. Это – одна из самых больших сумм компенсации в истории. Через два года Москва, однако, убедила голландский областной суд на время приостановить это решение. Бывшие акционеры, объединившиеся в организацию GML, попросили голландский апелляционный суд отменить решение нижестоящей судебной инстанции.

На прошлой неделе адвокаты GML подали иск в окружной суд США в Вашингтоне, в котором утверждается, что решение армянского суда было принято благодаря манипуляциям "Роснефти", что могло повлиять и на решение голландского суда.

“Истцы уверены, что доказательства, которых мы ищем, подавая этот иск, покажут, что Российская Федерация манипулировала армянским судом с тем, чтобы повлиять на ход разбирательства перед решением голландского суда”, - говорится в исковом заявлении.

"Роснефть" возбудила судебный процесс в Армении в конце 2000-х годов. Его целью было получить контроль над "дочкой" ЮКОСа – компанией Yukos CIS, штаб-квартира которой располагалась в Армении. В 2011 году "Роснефть" в результате судебного решения получила контроль над этой фирмой. Через год после этого один из армянских судей, участвовавший в вынесении решения в деле «Роснефти» против "дочки" ЮКОСа, дал под присягой письменные показания в связанном с этим делом процессе в американском федеральном суде в Калифорнии. Сурен Казарян утверждал, что его руководство оказывало на него давление с тем, чтобы он вынес решение в пользу "Роснефти". Он также предоставил флешку, на которой, по его словам, было текст судебного решения, которое ему приказал принять старший по званию судья. Казарян утверждал, что вынужден был покинуть Армению из-за боязни, что ему начнут мстить после того, как он отказался подчиниться инструкциям сверху.

“Каждый армянский судья, связанный с исками вокруг ЮКОСа, получил явный и недвусмысленный сигнал: либо ты следуешь директивам сверху и выносишь решения в пользу "Роснефти" и против ЮКОСа, либо тебя ждут серьезные последствия", - заявил он в письменных показаниях. Проверить утверждения Казаряна не представляется возможным. Его адвокат не отвечает ни на телефонные звонки, ни на электронные послания с просьбой прокомментировать показания в калифорнийском суде.

"Каждый суд и судья годятся в игру"

Происходившее в Армении показывает, как далеко готова зайти Россия для того, чтобы подорвать законность: каждый суд и судья годятся в игру

В иске, поданном в районный суд США, бывшие акционеры ЮКОСа утверждают, что два адвоката из фирмы Baker Botts, работавшие в московском офисе этой адвокатской конторы, участвовали в составлении подозрительных решений армянских судей. Акционеры прилагают к заявлению копии, по их утверждению, посланий из электронной переписки Baker Botts. Они также просят суд в Вашингтоне допросить адвокатов фирмы под присягой. Цель – использовать эти показания в голландском суде, который должен вернуться к рассмотрению дела о 50 миллиардах долларов в начале декабря этого года. Baker Botts, утверждают истцы, может "располагать, хранить у себя и контролировать доказательствами, что Российская Федерация напрямую и через своих агентов пыталась вмешаться и манипулировать судебным процессом в иностранном государстве с тем, чтобы склонить судебное решение в свою пользу". По состоянию на 29 июня Baker Botts, чья штаб-квартира находится в Хьюстоне (штат Техас) не ответила на содержащиеся в иске обвинения.

"Происходившее в Армении показывает, как далеко готова зайти Россия для того, чтобы подорвать законность: каждый суд и судья годятся в игру, - заявил Радио Свобода/Свободная Европа глава GML Тим Осборн. – Доказательства, которые мы пытаемся получить, покажут это с еще большей силой".

Вопрос о том, что "Роснефть" манипулировала судом в Армении всплыл в 2015 году, во время другого судебного процесса в Голландии по делу Yukos CIS. Тот процесс завершился в пользу акционеров ЮКОСа – суд постановил выплатить им компенсацию в размере 400 миллионов долларов. В ноябре прошлого года, после того, как голландское издание NRC Handelsblad опубликовало часть этой электронной переписки, Baker Botts выступила с заявлением, отрицающим обвинения. "Любые предположения о том, что адвокаты Baker Botts вмешивались в ход судебных разбирательств в Армении, ложны. Адвокаты Baker Botts всегда действовали в рамках закона и этики", - говорится в заявлении.

Со своей стороны, "Роснефть" заявила: "Мы полностью объяснили в суде и прояснили подозрения в неправовых действиях сторон против друг друга в армянских вопроса. Этот вопрос был разрешен как часть общего судебного решения. Обсуждать отдельные эпизоды бесполезно".

Небольшая победа

Обвинения в манипуляции правосудием повышают ставки акционеров в арбитражной борьбе за 50 миллиардов долларов. Если им удастся доказать, что их обвинения против адвокатов Baker Botts имеют почву, и если голландский апелляционный суд согласится рассматривать эти доказательства, это будет серьезным ударом по "Роснефти" и российскому правительству. Акционеры уже одержали небольшую победу 22 июня, когда судья в Калифорнии вызвал в суд Эдуарда Мурадяна, еще одного юриста, который участвовал в судебном процессе в Армении, представляя интересы "Роснефти".

По законам Нидерландов, апелляционный суд может принимать в расчет новые доказательства.

На момент публикации этого материала адвокатская фирма Baker Botts не ответила на запрос Радио Свобода/Свободная Европа, однако в прошлом адвокаты заявляли, что не делали ничего противозаконного.