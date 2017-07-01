Экс-глава Приднестровья Евгений Шевчук сообщил об обысках

Экс-глава Приднестровья Евгений Шевчук рассказал, что в его квартире и загородном доме, а также дома у его родных прошли обыски.

В своем фейсбуке Шевчук назвал действия приднестровских властей незаконными, унижающими людей а также направленными на запугивание населения.

В самопровозглашенной республике бывшего лидера обвиняют в хищении бюджетных средств в особо крупных размерах. 28 июня с него сняли неприкосновенность, а накануне, как сообщил приднестровский депутат Андрей Сафонов, Шевчук сбежал в Молдавию. В социальных сетях экс-лидер назвал его уголовное преследование на родине "сведением счетов и борьбой с политическими оппонентами".