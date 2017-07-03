Срок ультиматума арабских стран Катару продлен на 48 часов

Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и Бахрейн продлили срок ультиматума Катару, на 48 часов. Решение принято в понедельник по просьбе Кувейта, который выступает посредником в урегулировании кризиса между Дохой и четырьмя арабскими государствами. Ранее Катар должен был дать ответ утром 3 июля.

Эти страны обвиняют Катар в поддержке терроризма и приостановили все дипломатические и экономические отношения с ним.Катар рискует подвергнуться новым санкциям арабских государств, если не выполнит их требования. Речь идёт в частности, о закрытии телеканала "Аль-Джазира" и прекращении дипломатических отношений с Ираном. Кроме того, соседи ожидают, что Доха закроет турецкую военную базу на территории страны и прекратит военное сотрудничество с Анкарой. Турция поддержала Катар в его конфликте с соседними странами. С момента начала кризиса на турецкую авиабазу в эмирате дважды прибывали дополнительные силы и военная техника.

Глава МИД Катара заявил, что ультимативные требования были предъявлены заведомо для того, чтобы быть отвергнутыми. Все обвинения со сторны четырех арабских государств в Дохе считают необоснованными.