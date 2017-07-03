Касперский вновь предложил США изучить исходный код его программ

Основатель "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский заявил, что готов предоставить властям США исходный код его программ и дать показания в Конгрессе, чтобы снять подозрения с компании в сотрудничестве с российским властями. Об этом Касперский сообщил в интервью Associated Press.

"Я готов сделать все что угодно, чтобы доказать, что в наших действиях нет злого умысла", сказал создатель антивирусных программ. Это уже второе подобное заявление Касперского за последние два месяца.

Утверждения о связях его компании с правительством и спецслужбами России Касперский назвал голословными и не исключил, что за этим могут стоять интересы конкурентов по бизнесу. ​ По его словам, к нему поступали предложения от чиновников других стран (не российских) поучаствовать в хакерских атаках, однако он всякий раз отказывался.

29 июня стало известно, что американским военным хотят запретить использовать программное обеспечение, разработанное "Лабораторией Касперского". Законодатели в Конгрессе опасаются, что основанную в России компанию может контролировать Кремль. Поправка о запрете появилась в проекте оборонного бюджета на 2018 год.

Ранее Федеральное бюро расследований США опросило сотрудников "Лаборатории Касперского". Офицеры ФБР посетили дома работников компании в Соединенных Штатах. Неясно, имеет ли опрос работников "Лаборатории" отношение к расследованию вмешательства России в выборы президента США.

Международная компания "Лаборатории Касперского" разрабатывает программы для защиты от вирусов, спама и хакерских атак.